مهرجان الظفرة للهجن ينطلق بـ«الحقايق» اليوم

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ينطلق اليوم مهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجن، الذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن على مدى 3 أيام، بميدان سباق الهجن بمدينة زايد في منطقة الظفرة.

يشمل السباق 90 شوطاً في فئات الحقايق واللقايا والإيذاع، وخصصت اللجنة المنظمة إجمالي 24 رمزاً في أشواط المهرجان، منها 8 رموز في كل فئة، إضافة إلى الجوائز المالية القيمة.

وتدشن فئة الحقايق أشواط المهرجان، في الفترة الصباحية بإقامة 20 شوطاً، تركض خلالها المطايا لمسافة 3 كيلومترات للحقايق الأبكار والجعدان، ويحصل الفائز بلقب كل شوط على 30 ألف درهم، بالإضافة إلى جوائز مالية حتى المركز العاشر.

وتقام منافسات الفترة المسائية على 8 رموز، عبر 15 شوطاً خصصتها اللجنة المنظمة، بالشوط الرئيس المفتوح للأبكار وجائزته كأس ونصف مليون درهم، وخصص الشوط الثاني للجعدان المفتوح وجائزته بندقية و400 ألف درهم.

وتم تخصيص الشوط الثالث للحقايق الأبكار من فئة الإنتاج التي تحظى باهتمام كبير، وجائزته كأس ونصف مليون درهم، والشوط الرابع للجعدان الإنتاج وجائزته شداد و400 ألف درهم.

وتشهد الأشواط من الخامس وحتى الثامن منافسة على رموز الحقايق الأبكار والجعدان المحليات المفتوح والإنتاج، ويحصل الفائزون على الرمز، إضافة إلى الجائزة المالية المخصصة ما بين 500 و400 ألف درهم، فيما يحصل أصحاب المراكز في أشواط الرموز على جوائز مالية تتراوح بين 250 ألفاً إلى 50 ألف درهم.

وخصصت اللجنة المنظمة 30 شوطاً لفئة اللقايا التي تقام غداً، حيث تشهد الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً، لمسافة 4 كيلومترات، تتنافس خلالها المطايا على نيل الناموس للقايا الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات.

وتتضمن الفترة المسائية إقامة 10 أشواط، وتتنافس المطايا في الأشواط الثمانية الأولى على رموز سن اللقايا الكأس والبندقية والشداد، إضافة إلى الجوائز المالية التي تتراوح ما بين 500 إلى 400 ألف درهم لأصحاب المراكز الأولى، وصولاً إلى 30 ألف درهم لأصحاب المركز الخامس في كل شوط

ويختتم المهرجان الأحد المقبل، بمنافسات سن الإيذاع عبر 25 شوطاً، منها 15 في الفترة الصباحية، و10 أشواط في الفترة المسائية تتضمن 8 أشواط للرموز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز