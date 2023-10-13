محمد الهاملي: «بارالمبية باريس» طموح أصحاب الهمم

أكد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، أن طموحات منتخب الإمارات لأصحاب الهمم المشارك في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية المقبلة، تتخطى حاجز تحقيق الإنجازات والنتائج الطيبة. وأعلن عن رصد مكافآت تحفيزية للاعبي ولاعبات منتخب الإمارات، في حال نجاحهم في تحقيق الأرقام التأهيلية إلى ((بارالمبية باريس)).

وعبّر الهاملي، الذي سيتولى رئاسة بعثة منتخب الإمارات في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، عن ثقته في قدرة أبطال وبطلات الإمارات في الحفاظ على مسيرة الإنجازات والتطلع إلى إنجازات أفضل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة البارالمبية ، في دبي، للإعلان عن بعثة منتخب الإمارات لأصحاب الهمم، المشارك في ((الألعاب البارالمبية الآسيوية)) بالصين، من 22 إلى 28 الجاري.

حضر المؤتمر ذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، مدير البعثة، وصالح الرياحني المدير الفني للجنة، وسهام الرشيدي لاعبة منتخب الإمارات لألعاب القوى لأصحاب الهمم، عضو مجلس اللاعبين الآسيوي لأصحاب الهمم. وتشارك الإمارات بـ 41 لاعباً ولاعبة (28 لاعباً و13 لاعبة)، يتنافسون في 8 رياضات.

وقال محمد الهاملي نتمنى أن يحافظ أبناؤنا على رصيد الإنجازات التي اعتدنا على تحقيقها سابقاً، علاوة على أن الدورة الآسيوية محطة رئيسة في سبيل التأهل إلى بارلمبية ((باريس 2024))، وضمنت الإمارات بالفعل تأهل 6 لاعبين إلى باريس، في ألعاب القوى والرماية والدراجات.

وأضاف: رياضات أصحاب الهمم تحظى بدعم وثقة من القيادة الرشيدة، وهو الأمر الذي يعد حافزاً لتحقيق أفضل النتائج في كل المحافل الدولية والقارية والإقليمية.

وأكد الهاملي على أهمية الدور الذي تلعبه أندية أصحاب الهمم في الدولة، باعتبارها الركيزة الأساسية في إعداد وتحضير الأبطال، وأشاد بشركاء اللجنة البارالمبية، وعلى رأسهم مجلس أبوظبي الرياضي و((بورياليس)) و((مبادلة)).

وأكد ذيبان المهيري على اكتمال جاهزية لاعبي منتخب الإمارات، بعد خوضهم للمعسكرات التحضيرية، استعداداً للمشاركة في الدورة الآسيوية، ورغبة جميع اللاعبين في تحقيق إنجازات جديدة، تحافظ لرياضة أصحاب الهمم في الإمارات على تفوقها، علاوة على الهدف الاستراتيجي المتمثل في التأهل إلى ((باريس 2024)). ووجهت سهام الرشيدي، الشكر للجنة البارالمبية الوطنية على جهودها، وتوفيرها كل الظروف المساعدة لتحضير اللاعبين لخوض هذا المعترك القاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز