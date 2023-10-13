فرحة المزوّرين

من الواضح أن الذكاء الاصطناعي أدخل السرور إلى قلوب المزورين، فقد فتح لهم ((مغارة علي بابا))، وبدأت ملامح الكنز الذي تحتويه هذه التكنولوجيا الحديثة تظهر، فهم حتى الآن الأكثر تطلعاً إلى مستقبل منتعش.

لا يلامون، فهم يشكلون مجموعات سرية تزور وتحتال وتزيف وتنصب وتسرق منذ الأزل، ولكنهم كانوا يكشفون من خلال أجهزة البحث والتقصي والتدقيق، وقد توفرت لهم الفرصة السانحة لأن يفعلوا كل ذلك ويفلتوا من العقاب، وفي نفس الوقت تتضاعف مداخيلهم وتصبح سوقهم رائجة.

لا يلامون لأن الذين أطلقوا برامج الذكاء الاصطناعي لم يستمعوا إلى تحذيرات من جربوا قدرات تلك البرامج، ولم يتوقفوا للحظة واحدة عند نصائح من اخترعوا تلك البرامج، فالمسألة في الأول والأخير تصب في خانة الأرباح، الشركات العملاقة و((النصابون)) يقفون عند هذه النقطة، ولا يهمهم إلى أين سيذهب العالم مع ذكائهم هذا!

لا يلام أولئك الذين سيستخدمون برامج الذكاء الاصطناعي في أعمال الشر، والسبب بسيط، وهو أن جهات محترمة وموثوقة اندفعت بكل ثقلها خلفها، وخاصة الجهات الإعلامية التي تعتقد أن التزوير لعبة يلعبها الجميع، فإذا بهم يقدمون نشرات أخبار زوّر الذكاء الاصطناعي صورة المذيعة المشهورة وصوتها، أو يكتبون مقالات عبر التطبيقات المتطورة لذلك الذكاء، ويوقعونها بأسماء مزيفة، وينشرونها في وسائلهم، ويضحكون على أصحاب الردود عندما يناقشون الكاتب الوهمي في طرحه أو تحليلاته!

المزورون لا يلامون، ما دامت البرامج والتطبيقات التي تتيح التزوير والتزييف تباع بشكل رسمي، وهم مرخصون أيضاً بشكل رسمي، ولن يضيع إلا من سيستعين بهم إذا اكتشف أمره، ونشك في ذلك، فالذكاء الاصطناعي يطور من نفسه، ويقدم أعمالاً تفوق الأصل الذي سرق منه، أو هكذا كما يقول إعلان بين يدي موجه للباحثين بالماجستير والدكتوراه.

وسنتحدث عن ذلك لاحقاً.