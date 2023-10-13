«مراجعات» غربية في الأزمة الأوكرانية

كان متوقعاً ألا يستمر الدعم الغربي لأوكرانيا بنفس الوتيرة التي بدأت فيها الحرب الروسية في فبراير 2022، أو أن تلك الحماسة الأوروبية المتحفزة، ستتراجع بشكل كبير مع مرور الوقت.

والسبب في ذلك الاعتقاد بسيط، أن كل التجارب التاريخية التي مرت على العالم، أكدت صحة هذه الاستنتاج، وكلما طالت الأزمة، يقلّ الدعم والاهتمام، فالظروف المؤثرة في السياسة الدولية تتغير، وتفرض معطيات جديدة على مواقف الدول الداعمة.

وكان الهدف الغربي عموماً من هذا الدعم، هو الرهان على أوكرانيا في استنزاف ((روسيا بوتين))، من قواه العسكرية والاقتصادية، وحتى الدبلوماسية، وربما حصل ذلك نسبياً، لأن روسيا ما زالت دولة مؤثرة في العديد من مناطق العالم.

كما يبدو أن الرئيس فلاديمير بوتين مع مرور الوقت، ممسك بزمام الأمور في بلاده، وفي الإقليم المجاور لروسيا، وأنه يقوي من موقفه السياسي في الداخل والخارج، ويعمل على المزيد من الخسائر ضد الغرب، بطريقة تجعل الداخل الأوروبي هو الضاغط على قادته.

فالحديث المتصاعد خلال هذه الفترة في العديد من دول الغرب، هو: ترشيد المساعدات الغربية، وعلى رأسها المساعدات الأمريكية نفسها، الدولة الأكثر حماساً في هذا الجانب.

والتي بلغت 60 ملياراً حتى الآن، بل بات مطلباً ضرورياً ومصيرياً، وغير أن الملف الأوكراني دخل رسمياً على خط المنافسة بين الحزبين الأمريكيين، الديموقراطي والجمهوري، في انتخابات الرئاسة المقبلة، فإن سلوفاكيا، وكذلك بولندا، الدولة المجاورة لأوكرانيا، أعلنتا صراحة عدم قدرتهما في الالتزام اللامحدود بالمساعدات.

هذه التراجعات أو المراجعات الغربية، تذكرنا بتصريحات وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في رده على مطالب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، الملحة للمساعدات الغربية، بالقول إن بلاده ليست متجر أمازون لإمدادات الأسلحة، حيث ساهمت لندن بـ 11 مليار دولار، وتذكرنا بتصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يطالب فيها الأوربيين الذين قدموا 35 مليار دولار لأوكرانيا، بالاهتمام بأمنهم واستقرارهم.

إذا تتبع باحث مواقف الدول الداعمة لاستمرار الحرب الأوكرانية-الروسية من الغرب، سيتفاجأ بتذبذب تلك المواقف وتأرجحها، وعدم استمراريتها بنفس المسار. ربما لأن الذي كان يجمع بينها هو الموقف الأمريكي، أو بالأصح الديمقراطيين، الذين لهم أهدافهم الخاصة من استمرار الحرب المتعلقة بالمنافسة على النفوذ العالمي.

ولكن مع التطورات السياسية الحاصلة في الداخل الأمريكي نفسه، سواءً الأزمة الاقتصادية أو الأوضاع السياسية، لانشقاقات السياسيين فيها حول العديد من الملفات، ومنها ملف دعم أوكرانيا، يبدو أن الإجماع الغربي قد يتعرض للانفراط.

مآلات هذا الصراع وغيره من الصراعات الحادثة في العالم، هو: أن تأتي ((لحظة مراجعة)) لغضب سياسي، تسبب في تصعيد المواقف، نتيجة لغياب صوت العقل والمنطق.

وعدم الرغبة في اتخاذ الأساليب الدبلوماسية والحوار والتفاوض، وهو ما نادت به دولة الإمارات العربية المتحدة، عندما ترأست مجلس الأمن الدولي دورتها الأولى في مارس 2022، الذي صادف وقت نشوب هذه الأزمة، ويومها نجحت الدبلوماسية الإماراتية في عدم انقسام الموقف الدولي في هذه الأزمة.

المسألة غير المطروحة في حالة التراجع الغربي لدعم أوكرانيا، والذي لا يريد أحد أن يعترف به علناً، لأنه يوضح سوء تقدير بعض المواقف الاستراتيجية لتلك الدول التي سارت على خط التصعيد العسكري، يمكن تجزئتها (المسألة) في نقطتين، هما، النقطة الأولى:

لدى كل الأطراف الغربيين، بمن فيهم الأمريكيون حالياً، رغبة في وضع حد لهذه الأزمة، التي استنزفت حكوماتهم، كما استنزفت روسيا، وربما العالم، نتيجة لتأثيرها الكبير، وتسببت بالكثير من الأزمات السياسية والاقتصادية.

النقطة الثانية: تركيز سياسيي العالم على هذه الأزمة، تسبب في تجاهل أو تفاقم قضايا تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، كما هو الوضع في أفريقيا، وكذلك ما يحدث حالياً بين إسرائيل والفلسطينيين، الذي سيكون له تداعيات كبيرة على المنطقة.