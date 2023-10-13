الاستخبارات الفنلندية: روسيا تعتبرنا دولة معادية

أعلنت الاستخبارات الفنلندية، أن روسيا تعتبر فنلندا الآن ((دولة معادية)).

وذكر جهاز الاستخبارات الأمنية الفنلندية، أمس، لدى عرضه مراجعة الوضع الأمني القومي، أن العلاقات بين موسكو وهلسنكي تدهورت بصورة كبيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من فرض عقوبات، وانضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي ((الناتو)).

وأضاف الجهاز في بيان، إن ((روسيا تعامل فنلندا حالياً على أنها دولة معادية)). وأكمل ((هذا يتضح من خلال التغطية السلبية لفنلندا في الإعلام الروسي، وأمور أخرى، وقرار إغلاق القنصلية العامة في سان بطرسبيرغ)).

وتابع الجهاز أن موسكو على استعداد لاتخاذ إجراء ضد هلسنكي في حال لزم الأمر، منوّهاً إلى أن الأهداف الأساسية للسياسة الروسية تتمثل في تقويض ((الناتو))، ووحدة الاتحاد الأوروبي، وخفض دعم الدول الغربية لأوكرانيا.

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