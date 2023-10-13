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«الناتو» يجري مناورات نووية الأسبوع المقبل

10/13/2023 12:48:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي ((الناتو))، ينس ستولتنبيرغ، أمس، إن الحلف بصدد إجراء مناوراته النووية السنوية، ((الظهر الصامد))، الأسبوع المقبل، فوق كل من إيطاليا، وكرواتيا، والبحر الأبيض المتوسط.

وصرح ستولتنبيرغ، عقب اجتماعات استمرت يومين لوزراء دفاع الدول الأعضاء في ((الناتو))، في بروكسل، إن ((الحرب الروسية الأوكرانية تذكر بالدور المهم الذي تقوم به أسلحة ((الناتو)) النووية في الردع)).

وأضاف: ((سوف تسهم مناوراتنا في ضمان مصداقية، وفعالية، وأمن ردعنا النووي)). ولن يتم استخدام أي أسلحة حيّة خلال المناورات السنوية. فيما أفاد ((الناتو)) في بيان، بأن 14 دولة، وما يصل إلى 60 طائرة، شاركت العام الماضي في المناورات التدريبية التي جرت في سماء بلجيكا.

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