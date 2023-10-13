هجوم إسرائيلي يُخرج مطاري دمشق وحلب من الخدمة

خرج مطارا دمشق وحلب، المطاران الرئيسان في سوريا عن الخدمة، أمس، جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، نقلاً عن مصدر عسكري.

وذكر المصدر أنه ((حوالي الساعة 13:50 (10:50 ت.غ) من بعد الظهر، نفذت إسرائيل بالتزامن هجوماً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفةً مطاري حلب ودمشق الدوليين، ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما من الخدمة)).

واعتبر أن القصف ((محاولة يائسة من إسرائيل لتحويل الأنظار عن جرائمها التي ترتكبها في غزة)).

وكانت محطة ((شام إف إم)) المحلية الخاصة، ذكرت أنه جرى إطلاق الدفاعات السورية رداً على الهجومين، وقالت إن أضراراً وقعت في مطار حلب لكن لم يسقط قتلى أو جرحى، بينما لم تقدم أي معلومات عن تأثير الضربة التي استهدفت مطار دمشق.

وعادة لا يعلق الجيش الإسرائيلي على مثل هذه الحوادث، ولم يصدر عنه بيان فوري.

وتشن إسرائيل منذ سنوات ضربات على ما تصفها بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، بما في ذلك مطارا حلب ودمشق، اللذان يتعرضان بين الحين والآخر لقصف إسرائيلي، يلحق بهما أضراراً. وخرج مطار حلب الواقع في شمال البلاد مراراً من الخدمة جراء ضربات إسرائيلية.

وجاء الهجومان عشية زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لدمشق. وقالت وزارة النقل السورية إن فرقاً فنية توجهت إلى المطارين،، لتحديد مدى الضرر الذي أصابهما.

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