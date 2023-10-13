سويسرا تدعم أوكرانيا في إزالة الألغام

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفادت وزير الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، بأن الحكومة السويسرية تنوي تقديم أكثر من 100 مليون يورو لبلادها، بغية إزالة الألغام على مدار أربع سنوات، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة.
والتقت سفيريدينكو، وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس، في زغرب خلال مؤتمر دولي للمانحين بشأن إزالة الألغام لأغراض إنسانية.
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