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سويسرا تدعم أوكرانيا في إزالة الألغام

10/13/2023 12:48:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت وزير الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، بأن الحكومة السويسرية تنوي تقديم أكثر من 100 مليون يورو لبلادها، بغية إزالة الألغام على مدار أربع سنوات، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة.

والتقت سفيريدينكو، وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس، في زغرب خلال مؤتمر دولي للمانحين بشأن إزالة الألغام لأغراض إنسانية.

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