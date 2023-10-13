مصادر حكومية: سفير لليمن في سوريا قريباً

ذكرت مصادر حكومية أن اليمن بصدد تعيين سفير له في العاصمة السورية دمشق، بعد سنوات طويلة من سحب السفير اليمني منها.

وصرحت المصادر لـ((البيان)) بأن اللقاء الذي جمع وزيري خارجيتي اليمن، أحمد عوض بن مبارك، وسوريا، فيصل المقداد، تم خلاله مناقشة الترتيبات الأخيرة لتعيين سفير يمني في دمشق، وأن الحكومة السورية طالبت الحوثيين بإخلاء مبنى السفارة، تمهيداً لإعادته للحكومة اليمنية.

ووفقاً للمصادر، فإن الجانب السوري سبق أن أبلغ نظيره اليمني استعداده لاستقبال السفير، وتسلم مبنى السفارة، إلا أن قرار جامعة الدول العربية بشأن حرمان سوريا من مقعدها فيها حال دون الإقدام على هذه الخطوة، كما أن عودتها إلى الجامعة العربية مجدداً فتحت الباب أمام استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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