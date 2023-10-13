مصادر حكومية: سفير لليمن في سوريا قريباً

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت مصادر حكومية أن اليمن بصدد تعيين سفير له في العاصمة السورية دمشق، بعد سنوات طويلة من سحب السفير اليمني منها.
وصرحت المصادر لـ((البيان)) بأن اللقاء الذي جمع وزيري خارجيتي اليمن، أحمد عوض بن مبارك، وسوريا، فيصل المقداد، تم خلاله مناقشة الترتيبات الأخيرة لتعيين سفير يمني في دمشق، وأن الحكومة السورية طالبت الحوثيين بإخلاء مبنى السفارة، تمهيداً لإعادته للحكومة اليمنية.
ووفقاً للمصادر، فإن الجانب السوري سبق أن أبلغ نظيره اليمني استعداده لاستقبال السفير، وتسلم مبنى السفارة، إلا أن قرار جامعة الدول العربية بشأن حرمان سوريا من مقعدها فيها حال دون الإقدام على هذه الخطوة، كما أن عودتها إلى الجامعة العربية مجدداً فتحت الباب أمام استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
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