المدمرة الأمريكية «يو إس إس رونالد ريغان» تصل إلى كوريا الجنوبية

وصلت حاملة الطائرات، المدمرة ((يو إس إس رونالد ريغان))، ذات القدرات النووية، أمس، إلى مدينة بوسان جنوبي شرق كوريا الجنوبية، في أعقاب مناورات بحرية ثلاثية جمعت الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان، في استعراض قوة ضد كوريا الشمالية، بعدما أكدت بيونغيانغ مجدداً سعيها لتعزيز العلاقات مع موسكو، بحسب مراقبين.

وذكرت وكالة ((يونهاب))، الكورية الجنوبية للأنباء، أن مجموعة ((القوات الضاربة 5))، التي تضم حاملة الطائرات، المدمرة ((يو إس إس شوب))، المجهزة بنظام ((إيغيس))، المضاد للصواريخ، وسفن حربية أخرى، رست في القاعدة البحرية في بوسان، وستبقى لمدة خمسة أيام، نقلاً عن بيان لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية.

ووفق البيان، من المقرر أن تبقى الحاملة في بوسان حتى الاثنين المقبل ضمن اتفاق ثنائي لتعزيز الرؤية المنتظمة للأصول الاستراتيجية الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية ضمن خطوات الرد على البرنامج النووي المتقدم لكوريا الشمالية.

هذا وشاركت الدول الثلاث في تدريبات مع سفن حربية كورية جنوبية ويابانية في المياه الدولية جنوبي شرق جزيرة جيجو، الاثنين والثلاثاء الماضيين، فيما تعد أول تدريبات ثلاثية من نوعها منذ 2016.

كانت آخر مرة زارت فيها الحاملة المدمرة ((يو إس إس رونالد ريغان)) كوريا الجنوبية في سبتمبر 2022، التي كانت أول مرة منذ نحو أربعة أعوام.

تأتي زيارة الحاملة المدمرة ((يو إس إس رونالد ريغان)) في ظل تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، عقب أن كشفت كوريا الشمالية عن غواصة ((للهجوم النووي التكتيكي)) مطلع سبتمبر الماضي. كما تعهدت بيونغيانغ بإطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري أكتوبر الجاري، بعد محاولتين فاشلتين العام الجاري.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز