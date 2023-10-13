بلينكن يتعهد بدعم أمريكي دائم لإسرائيل ويؤكد أهمية «الاحتياجات الإنسانية» لغزة

بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة بالشرق الأوسط بزيارة إلى تل أبيب، تعهد خلالها بدعم الولايات المتحدة ((الدائم)) لإسرائيل، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية ((الاحتياجات الانسانية)) لقطاع غزة، في وقت دعت فيه البرازيل التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع جديد للمجلس اليوم الجمعة لبحث الحرب المستمرة.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال بلينكن: ((أنا ممتن لأن أكون هنا في إسرائيل.. أتحدث بشكل شخصي، وأتيت كيهودي)).

وتعهّد وزير الخارجية الأميركي بدعم الولايات المتحدة ((الدائم)) لإسرائيل، مؤكدا أهمية ((الاحتياجات الانسانية)) لقطاع غزة، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي جمعه بنتانياهو في تل أبيب، متوجها الى المسؤولين الإسرائيليين، ((قد تكونون أقوياء بما يكفي للدفاع عن أنفسكم، لكن طالما أن أميركا موجودة، فلن تضطروا إلى ذلك أبدا، سنكون دائما إلى جانبكم)).

وتحدث بلينكن عن الحاجة إلى تسوية سلمية في نهاية المطاف.وقال وزير الخارجية ((على كل من يريد السلام والعدالة أن يدين الإرهاب الذي تمارسه حماس، نحن نعلم أنها لا تمثل الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة للعيش بمعايير متساوية من الأمن والحرية وفرص العدالة والكرامة)).

أما رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو فأعرب عن تقديره للدعم الأمريكي. وقال إن ((حماس التي تحكم قطاع غزة يجب أن تعامل مثل داعش))، وأضاف ((مثلما تم سحق داعش، سيتم سحق حماس)). وبعد إسرائيل، سيتوجه بلينكن الى دول عربية أخرى هي الأردن وقطر والسعودية والامارات ومصر، في إطار جولة لبحث الأوضاع في إسرائيل وقطاع غزة.

من جهة أخرى قطع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، جولة آسيوية للتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بدعوة من البرازيل اليوم الجمعة لمناقشة الوضع في قطاع غزة، وفق بيان الوزارة. وأشار دبلوماسيون إلى أن المجلس لم يقرر بعد ما إذا كان الاجتماع سيكون علنياً.

في الأثناء، أكد العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني ضرورة وقف التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية وفتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات إلى غزة.

وشدد الجانبان على أهمية فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة وتوفير المياه والكهرباء وعدم عرقلة جهود المنظمات الدولية في تقديم الخدمات الإنسانية التي كفلتها المواثيق الدولية وضمنها القانون الدولي.

وحذر العاهل الأردني من انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة، مؤكداً ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وعدم انتهاك القوانين الدولية باستهداف المدنيين الأبرياء، ولفت إلى أن الأردن يبذل جهوداً مكثفة مع الأطراف الفاعلة والشركاء الإقليميين والدوليين لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية الفلسطينيين والحؤول دون تهجيرهم.

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