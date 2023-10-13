البيت الأبيض يتراجع عن تصريح بايدن بشأن «قطع رؤوس الأطفال»

تراجع البيت الأبيض عن التصريحات الصادرة عن الرئيس جو بايدن، بشأن رؤيته صور أطفال إسرائيليين ((قطعت رؤوسهم على يد حماس)).

ونقلت شبكة ((سي إن إن)) الإخبارية، عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، قوله إن هذه التصريحات كانت مبنية على ((مزاعم)) مسؤولين إسرائيليين، وتقارير إعلامية محلية.

وأوضح المسؤول أن بايدن والمسؤولين الأمريكيين ((لم يروا هذه الصور، ولم يتحققوا بشكل مستقل من أن حماس تقف خلف هذه المزاعم)). وأضاف المتحدث أن تصريحات بايدن بشأن الفظائع المزعومة، استندت إلى مزاعم المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، وتقارير إعلامية إسرائيلية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زعم أنه رأى صوراً لأطفال إسرائيليين مقطوعي الرأس، على يد أعضاء حركة ((حماس)).

خطاب متلفز

بايدن، خلال خطاب متلفز، ألقاه أول من أمس، ونقله الموقع الرسمي للبيت الأبيض: ((هناك لحظات في هذه الحياة، يطلق فيها العنان للشر الخالص في هذا العالم. وما فعلته (حماس)، هو تصرف شرير للغاية)). وأضاف: ((لم أكن أعتقد حقاً أنني سأرى صوراً لإرهابيين يقطعون رؤوس الأطفال. لم أعتقد قط أن هذا سيحدث)).

وقال بايدن إن مسلحي حركة حماس، قاموا بهجمات ((مقززة)) على المدنيين، مضيفاً: ((لقد قاموا أيضاً بذبح الآباء الذين حاولوا حماية أطفالهم، وقتلوا مجموعة من الشباب أثناء حضورهم مهرجاناً موسيقياً للاحتفال بالسلام. واعتدوا على النساء)).

وأكد بايدن أن بلاده ((تقف إلى جانب إسرائيل، وستتأكد من حصولها على ما تحتاج إليه)).

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