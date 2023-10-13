روسيا توسع التعاون الدفاعي مع قيرغيزستان

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، اعتزامه تعزيز العلاقات العسكرية، والتعاون الدفاعي بين موسكو وبيشكيك. جاء ذلك خلال لقائه نظيره القيرغيزي، صدير جباروف، في العاصمة بيشيك بأول زيارة خارجية لبوتين، تستمر يومين، منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه مارس الماضي.

برنامج مزدحم

وتفصيلاً، أظهر تسجيل مصور بوتين وهو يسلم على نظيره القيرغيزي، صدير جباروف، حال وصوله العاصمة بيشكيك. كما أوردت وكالة ((تاس)) الروسية للأنباء، البرنامج المزدحم للرئيس الروسي خلال الزيارة، فذكرت أن بوتين استهل زيارته بعقد اجتماع مع جباروف، في مقر إقامته الرسمي.

ونقلت الوكالة عن بوتين خلال اجتماعه مع جباروف قوله: ((أود أن أشكر الرئيس على الدعوة. لدينا أسباب قوية (للتواجد هنا)، لكن حتى دون هذه الأسباب فإن هذه الزيارة تأخرت كثيراً)). وأضاف: ((أتوقع أن يزداد التعاون العسكري، والعسكري ـ التقني بين روسيا وقرغيزستان (...) قوة واتساعاً)).

في أعقاب اللقاء، شهد الرئيسان الروسي والقيرغيزي، توقيع عدد من الوثائق الثنائية، تلاها محادثات جمعت بوتين بنظيره الأذربيجاني، إلهام علييف. كما شارك بوتين لاحقاً، وفق البرنامج، في مراسم إحياء الذكرى العشرين لإنشاء القاعدة الجوية العسكرية الروسية في كانت.

قمة الدول المستقلة

في الأثناء، من المقرر اليوم، عقد قمة رابطة الدول المستقلة في العاصمة القيرغيزي، برئاسة جباروف، بحسب ما أورد موقع ((روسيا اليوم))، الرابطة التي أسسها الاتحاد الروسي، وبيلاروس، وأوكرانيا، في الثامن من ديسمبر 1991، لتكون بديلاً عن الاتحاد السوفيتي، بعدها انضمت إليها بقية الدول في آسيا الوسطى والقوقاز.

يشار إلى أنه قبيل زيارة بوتين، أعلنت قرغيزستان أنها صادقت على اتفاقية لتأسيس نظام دفاع جوي مشترك مع روسيا. فيما أبرمت روسيا أخيراً، اتفاقات مشابهة مع دول حليفة، بينها: كازاخستان، وبيلاروس، وطاجيكستان.

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