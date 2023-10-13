الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه القطاع بـ 4000 طن من المتفجرات

وسط الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة، إثر الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على غلاف غزة، قدمت الحكومة الإسرائيلية معادلة جديدة.

فقد تعهد وزير الطاقة الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بعدم تقديم بلاده أي مساعدات إنسانية أو موارد إلى غزة إلى أن تطلق ((حماس)) الأشخاص الذين أسرتهم، وفيما يستمر القصف المتبادل لليوم السادس، أعلنت إسرائيل أنها قصفت غزة بـ 4000 طن من المتفجرات منذ السبت.

ونشرت إسرائيل تشكيلات من الدبابات والمركبات المدرعة بالقرب من غزة، في إطار استعدادها لهجوم بري على القطاع، فيما قال الجيش الإسرائيلي، إنه لم يتخذ قرار التوغل البري بعد، ولكنه ((يستعد له)). فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، ارتفاعاً جديداً في عدد قتلى الهجوم الذي بدأته حركة حماس صباح السبت.

وقالت قناة ((كان)) إن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 1300، مشيرة إلى إصابة 3300 شخص من بينهم العشرات في حالة حرجة.

إلى ذلك، انتقد الوزير الإسرائيلي الأصوات التي تنادي بفتح ممرات إنسانية مع غزة للسماح بإدخال الماء والوقود والغذاء، قائلاً: ((لا ينبغي لأحد أن يعظنا)). وأوضح كاتس في بيان: ((المساعدات الإنسانية لغزة؟ لن يتم تشغيل مفتاح كهربائي، ولن يفتح صنبور مياه، ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المختطفون الإسرائيليون إلى ديارهم)).

وفق تعبيره، في وقت نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد لحظة إطلاق ((حماس))، سراح امرأة إسرائيلية وطفليْها، بعد التحفظ عليهم، خلال الاشتباكات، ضمن معركة ((طوفان الأقصى)).

وفرضت إسرائيل حصاراً كاملاً على غزة، ومنعت إدخال أي مساعدات إلى القطاع، الذي يعتمد بشكل رئيسي على منابع المياه التي تتحكم بها السلطات الإسرائيلية للحصول على مياه الشرب، فضلاًً عن الوقود والكهرباء.

4000 طن

في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه قصف قطاع غزة بأربعة آلاف طن من المتفجرات منذ السبت. وقال في بيان ((تم ضرب 6000 قنبلة على قطاع غزة وزنها الإجمالي 4000 طن)).

واستمر الطيران الحربي الإسرائيلي أمس لليوم السادس على التوالي بشن غارات مكثفة على مواقع متفرقة في قطاع غزة، خصوصاً المناطق الغربية والشمالية، وطال القصف الإسرائيلي منزلاً في مخيم الشاطئ غربي القطاع وأدى إلى مقتل 10 أشخاص.

كما طال القصف منزلاً آخر في جباليا شمالي القطاع راح ضحيته 44 شخصاً من عائلة واحدة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على غزة إلى 1417 قتيلاً منهم 447 طفلاً و248 امرأة، كما أشارت الوزارة إلى إصابة 6268 شخصاً منذ يوم السبت الماضي. في المقابل، أعلنت حركتي ((حماس)) و((الجهاد))، إطلاق صواريخ على تل أبيب رداً على غارات إسرائيلية استهدفت ((المدنيين)) في مخيمين للاجئين في قطاع غزة.

وأعلنت ((الجهاد))، اطلاقها 130 صاروخا تجاه القدس وأسدود وبئر السبع و عسقلان ونتيفوت وسديروت، ردا على استمرار قصف البيوت المدنية. كما قصفت قاعدة ((حتسريم)) الجوية، وقاعدة ((رعيم)) العسكرية، برشقات صاروخية.

مساعي الصليب الأحمر

إلى ذلك، كشف مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، أن اللجنة تتواصل مع حركة حماس وإسرائيل بخصوص الأسرى. وقال فابريزيو كاربوني المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى بالصليب الأحمر ((نتواصل الآن مع مسؤولين من الطرفين في إطار الجهود المبذولة في هذا الشأن)).

كما أضاف قائلاً: ((كوسيط محايد نحن مستعدون للقيام بزيارات إنسانية وتسهيل الاتصالات بين الرهائن وأفراد عائلاتهم وتسهيل أي إطلاق سراح في نهاية المطاف)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز