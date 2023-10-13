هل تنجح الجهود الدولية في خفض التصعيد؟

ما أن تشتعل النار بمواجهة جديدة بين الفلسطينيين وإسرائيل، ضمن الصراع الدامي الطويل بينهم، حتى يصل لهيبها إلى المجتمع الدولي، فيسارع لإخمادها، دافعاً القوى الدولية الكبرى، ورعاة العملية السياسية لتحمل مسؤولية خفض التصعيد والتحرك العاجل للتهدئة، والسعي لاستئناف العملية السياسية وحماية المنطقة من دوامة عنف جديدة.

في زحمة المشاورات والاتصالات المكثفة والجهود المضنية، للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بما يفضي إلى وقف العمليات الجارية، ثمة مبادرات عربية تنهض، وتتجلى في الاتصالات التي أجراها كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبدالله الثاني، للتوصل إلى تهدئة، ودفع التسوية على أساس حل الدولتين، وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

يأتي ذلك بالتوازي مع اجتماع جامعة الدول العربية، أول من أمس، على مستوى وزراء الخارجية، لبحث سبل التحرك السياسي، بناءً على طلب القيادة الفلسطينية، وكذلك الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الشأن ذاته. وبينما يحتدم القتال بين فصائل فلسطينية وإسرائيل فإن كل الأطراف العربية والدولية عازمة على تكثيف الجهود السياسية لوقف العملية العسكرية في غزة، التي تشكل منذ سنوات محور الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

ويرجح المحلل السياسي محمـد دراغمة أن تضغط القاهرة باتجاه التهدئة من جهة، للتوصل إلى اتفاق فلسطيني إسرائيلي، تنبع أهميته من التأثير المصري الممكن ممارسته على الطرفين بما يقود إلى تحقيقه، ويحتاج هذا الأمر إلى الاستمرارية لإنجاح التهدئة، ومن جهة أخرى لتفادي نزوح الفلسطينيين بأعداد هائلة إلى الأراضي المصرية.

وبرأي الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري، فالأسئلة التي تطرح نفسها من قبل كبار المهتمين والمواكبين لما يجري: هل يفتح القتال الجاري أفقاً سياسياً؟ وهل من الممكن أن تتكرر تجربة حرب أكتوبر 1973 التي أفضت إلى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية؟.

يوضح المصري: الرد الأولي على هذه التساؤلات أن الظروف في غزة وغلافها تبدو مختلفة عن الظروف التي رافقت حرب عام 1973، كما أن أهداف اللاعبين متباينة، فالرئيس المصري (آنذاك) محمـد أنور السادات، خاض الحرب وفي ذهنه التوصل إلى تسوية، ولذلك أطلق عليها ((حرب تحريك)).

في ميدان آخر، تنهض اتصالات سياسية لمنع انفجار جبهة لبنان، وعدم جره إلى حرب مع إسرائيل، فتكثفت الاتصالات على هذا المستوى من رؤساء دول وحكومات، وجميعها تحض بيروت للبقاء في منأى عن تداعيات الأحداث الجارية في قطاع غزة.

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