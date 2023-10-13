فتح باب التسجيل في برنامج التوجيه الجامعي للصفوف 9 - 11

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي عن فتح باب التسجيل في برنامج التوجيه الجامعي والمهني، ضمن ((برامج إثراء الطلبة))، وأخطرت الدائرة مديري المدارس بترحيبها بطلبة الحلقة الثالثة الإماراتيين للتسجيل مجاناً في البرنامج بعد المدرسي، والاستفادة من الفرص المميزة لصقل مهاراتهم، والتحضير للمرحلة ما بعد الثانوية، ولفتت الدائرة إلى أن باب التسجل متاح للطلبة من الصفوف 9 - 11، ويغلق باب التسجيل عند اكتمال العدد، علماً بأن الأعداد اكتملت لطلبة الصف الـ 12 للعام الأكاديمي الجاري.

وأشارت الدائرة إلى أن البرنامج يوفر خدمات متكاملة لطلبة المرحلة الثانوية، عبر تعريفهم بمختلف الفرص الجامعية والآفاق المهنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تمكين الطلبة من الوصول لأهدافهم في المرحلة ما بعد الثانوية، عبر تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لاتخاذ قرارات واعية ومدروسة حول مستقبلهم الجامعي والمهني، وبينت الدائرة أن الطلبة المسجلين للعام الماضي في البرنامج قد تمت إعادة تسجيلهم للعام الجاري، لضمان الاستفادة من هذه الفرص المميزة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز