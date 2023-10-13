مختبر السلامة في «مدني دبي» يحدد 600 معيار لمنح شهادات المنشآت

أكد المهندس أحمد يسري، مهندس أول تطوير الأعمال في مختبر الإمارات للسلامة، التابع لإدارة الدفاع المدني بدبي، أن المختبر يعد أول مختبر حكومي لاختبار الحرائق في المنشآت، ومنح الشهادات في المنتجات بدول مجلس التعاون الخليجي.

كما يعد أكبر مختبر في منطقة الشرق الأوسط، ويقدم أكثر من 100 طريقة اختبار، إضافة إلى تقديم أكثر من 600 معيار لمنح الشهادات للمنشآت، إضافة إلى دعمه الصناعات المحلية، والمصانع التي تصنع منتجات الحديد، والنفط والغاز، والبناء، داخل الدولة، وفي كل دول الخليج العربي، وفي الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا.

آليات

وأوضح على هامش مشاركة الدفاع المدني في دبي، في فعاليات المعرض الدولي للبناء والعمارة والتصميم 2023، والذي أقيم في إكسبو الشارقة، أن الآليات والأدوات، التي يعمل بها مختبر الإمارات للسلامة تعد الأحدث عالمياً، كما أنه يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويستخدم أفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، والمصمم وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية، ويقدم خدماته في مجالات السلامة والحماية.

كما أنه يضم مجموعة من أميز الكفاءات والخبراء، الذين يشرفون على جميع عمليات الفحص، والتأكد من جودة المواد والأجهزة المستخدمة في عمليات البناء ومطابقتها للاشتراطات المقررة، حيث يعمل فيه 50 فرداً من المهندسين والإداريين.

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