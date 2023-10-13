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مناقشة «تسليم المتهمين» بين دول «التعاون»

10/13/2023 12:48:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ترأس معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وفد الدولة في الاجتماع الـ 33 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عـُقدت أعماله في العاصمة العمانية مسقط.

وناقش الوزراء في اجتماعهم عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن ضمنها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المتمثل في مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، ومشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية.

كما جرى خلال الاجتماع، استعراض تقرير إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي.

وضم وفد الإمارات المستشار الدكتور إبراهيم عبيد آل علي من المحكمة الاتحادية العليا، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية بالإنابة بوزارة العدل، وسعيد سلطان النعيمي من إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل.

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