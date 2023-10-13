سيف بن زايد يكرّم فريق عمل وشركاء المنصة الإلكترونية الموحدة للأدوية المراقبة

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، فريق عمل وشركاء المنصة الإلكترونية الموحدة للأدوية المراقبة، التي تعدّ بوابة وطنية رائدة ومتميزة، تم تطويرها وتحديثها من قبل خبراء ومختصين من الجهات المحلية والاتحادية، لتعزيز أمن المجتمع.

وشمل التكريم، من الجهات، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وديوان الرئاسة، ودائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، وشركة أبوظبي للرعاية الصحية ((صحة))، إلى جانب تكريم 36 من ممثلي جهات وشركاء أسهموا في دعم وإنجاح هذه المنصة الريادية، التي تعزز منظومة العمل.

حضر التكريم، اللواء خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبد الله المري قائد عام شرطة دبي، واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء سالم الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، والقادة العامون للشرطة في الدولة، وعدد من الضباط.

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