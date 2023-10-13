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طحنون بن محمد يتسلم كتاب «محمد بن زايد.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»

10/13/2023 12:48:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تسلّم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أمس، نسخة من كتاب ((صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان..

إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية))، للدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الذي يتناول فيه مسيرة العمل الوطني لرئيس الدولة ((حفظه الله))، وذلك بحضور الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعيد بن حرمل الظاهري.

وقدم السويدي خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين بأبوظبي، نبذة عن الكتاب الذي يتحدث عن مسيرة العمل الوطني لرئيس الدولة، منذ تخرجه وعمله في القوات المسلحة، ويبرز دوره المحوري في تطويرها، ويركّز على الجوانب الإنسانية في مسيرته، حفظه الله، مشدداً على أنه التزم الحيادية والموضوعية، ولم يحِد أبداً عن القواعد البحثية والعلمية، أثناء تأليفه هذا الكتاب الاستراتيجي.

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