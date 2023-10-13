عبدالله بن زايد: ترسيخ نهج التطرف يقود المنطقة لحالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وسبل خفض التصعيد وحماية المدنيين، وناقش الجانبان الجهود الإقليمية والدولية المبذولة، من أجل احتواء الوضع الراهن، الذي يؤثر على استقرار المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، أهمية أن تكون الأولوية خلال الفترة الحالية هي حماية المدنيين، والسعي نحو تهدئة الأوضاع، والتصدي للعنف المتزايد والتطرف والكراهية.

وأضاف سموه: ((إن ترسيخ نهج التطرف والكراهية من شأنه أن يقود المنطقة إلى حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار والتوتر، مؤكداً أهمية التصدي بحزم لمحاولات ترسيخ هذا النهج، الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها)).

إلى ذلك، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الدكتور سلطان المنصوري سفير دولة قطر لدى الدولة.

وأعرب سموه خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي عن تمنياته للسفير القطري التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات ودولة قطر الشقيقة. وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع قطر في المجالات كافة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه أكد الدكتور سلطان المنصوري على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة.

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