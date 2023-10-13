نهيان بن مبارك يحضر أفراح الرميثي بأبوظبي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد بن عبدالله بن سلطان الرميثي بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة خليفة بن علي بن ميزر الرميثي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بمجلس ربدان بأبوظبي، عدد من الشيوخ ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع كبير من الأهل والأصدقاء.

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