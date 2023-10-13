نهيان بن مبارك يحضر أفراح الرميثي بأبوظبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد بن عبدالله بن سلطان الرميثي بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة خليفة بن علي بن ميزر الرميثي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم بمجلس ربدان بأبوظبي، عدد من الشيوخ ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع كبير من الأهل والأصدقاء.
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