حمدان بن زايد يشيد بكفاءة منظومة الاستجابة للطوارئ والأزمات

شهد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، جانباً من تمرين ((براكة الإمارات 2023))، الذي انطلقت فعالياته أمس في محطات براكة للطاقة النووية ومحيطها الخارجي في منطقة الظفرة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى موقع التمرين اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي مدير التمرين، وعدد من كبار المسؤولين.

واستمع سموه إلى شرح حول المنظومة الوطنية للاستجابة للطوارئ في قطاع الطاقة النووية وأهداف ومراحل التمرين وخطط التنفيذ الموضوعة.

وزار سموه مركز العمليات، حيث تعرف على عمليات التطهير والإخلاء والإيواء من الفرق المشاركة كافة، وتفقد المستشفى الميداني في الموقع الخاص بوزارة الصحة وعدداً من الأنظمة والمعدات والآليات المشاركة في التمرين.

وأكد سموه جاهزية الإمارات وكفاءتها في المجال النووي، وأشاد بكفاءة المنظومة الوطنية للاستجابة للطوارئ والأزمات في قطاع الطاقة النووية وسرعة التعامل مع مختلف المخاطر والتهديدات المحتملة. وأثنى سموه على جهود جميع المشاركين والمتطوعين في التمرين.

رافق سموه خلال الزيارة الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعويضة مرشد علي المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وأحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومحمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

والدكتور ناصر حميد النعيمي مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالإنابة، ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والعميد سالم عبدالله بن براك الظاهري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، والعميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة الظفرة .

وقائد الحدث في منظومة براكة، والعقيد الدكتور سالم راشد اليليلي قائد فريق الرصد والتقييم الإشعاعي بوزارة الدفاع، وحمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، وسيف عتيق الفلاحي نائب رئيس تنفيذي ودعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في أدنوك، وحمد سيف الكعبي مدير التمرين من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وراؤول هاشم عواد نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

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