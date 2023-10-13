سلطان بن أحمد يشهد افتتاح مؤتمر جامعة الشارقة الاستراتيجي

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، افتتاح مؤتمر جامعة الشارقة الاستراتيجي السنوي الخامس، والذي يقام بشعار ((تمكين أجيال المستقبل))، وذلك في قاعة الرازي بالجامعة.

وقدم الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة عرضاً مرئياً، تناول فيه أرقاماً إحصائية عن التصنيفات العالمية لجامعة الشارقة، مشيراً إلى أن الجامعة تهدف للوجود، ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم مع المحافظة على المركز الأول على مستوى الدولة بحلول عام 2030.

وشاهد سمو رئيس جامعة الشارقة، والحضور عرضاً مرئياً قدمته الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، استعرضت خلاله الجهود، التي قامت بها المؤسسة على الشباب في إمارة الشارقة، والمبادرات التي شارك بها أكثر من 20 ألف مشارك، منذ العام 2015، مشيدة بالدعم الكبير، الذي يقدمه سمو رئيس الجامعة لتعزيز المبادرات، التي تقوم بها المؤسسات، بالتعاون مع جامعة الشارقة.

وعلى هامش المؤتمر شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة، ومؤسسة عبدالله الغرير، وقع المذكرة الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، وسونيا بن جعفر الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وبموجب مذكرة التفاهم ستقوم جامعة الشارقة، بالتعاون مع جامعة واترلو بإجراء تقييم شامل، من خلال عدد من الاجتماعات بين جميع الأطراف لتنفيذ وإطلاق شهادة التوظيف في مؤسسة عبد الله الغرير، كما سيتعاون الطرفان مستقبلاً على تعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية في الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بتبادل أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.

وتفضل سمو رئيس الجامعة بتكريم الفائزين في ((جائزة تغيير)) لأفضل أداء استراتيجي، حيث فازت كلية الصيدلة عن فئة الكليات الطبية والعلوم الصحية، وكلية الحوسبة والمعلوماتية عن فئة الكليات غير الطبية نظير أدائهم المتميز، وتنفيذهم للخطط والاستراتيجيات الموضوعة من قبل الجامعة وتفوق طلبتها، كما قام سموه بتكريم أصحاب الإنجازات المتميزة، والمتحدثين، خلال الجلسة الرئيسية في المؤتمر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز