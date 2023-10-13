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محمد الشرقي يؤكد أهمية تشجيع العقول المبدعة علمياً ورعاية مواهبهم

10/13/2023 12:48:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة أهمية تشجيع العقول المبدعة في المجال العلمي، وتقدير إنجازاتهم، ورعاية مواهبهم، عبر المؤسسات الثقافية، والنوادي العلمية، والمشاركة الفاعلة في المنافسات الإقليمية والدولية في مجال العلوم والابتكار.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، وفد نادي الفجيرة العلمي، برئاسة الدكتور سيف المعيلي، وأعضاء مجلس إدارته، والفريق الفائز في مهرجان المبتكر الإندونيسي، الذي أقيم بمدينة بالي في إندونيسيا.

وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للموهوبين والمبتكرين من مختلف الأعمار، وتشجيع سموه على استثمار طاقاتهم في تحقيق إنجازات نوعية، تضاف إلى مسيرة دولة الإمارات في الريادة والتنافسية في مختلف المجالات.

وهنأ سموه فريق النادي الفائز، الذي حصل على جوائز عدة، منها الجائزة الماسية لأفضل ابتكار أخضر في الاستدامة، وميدالية ذهبية، وميداليتان فضيتان للمشاركة بثلاثة مشاريع علمية، من خلال أعضاء النادي وهم: سالم راشد الليلي، وأحمد سيف المسماري، وحمد سالم المسماري، ومشرف الفريق المهندس أحمد عبدالقادر

تعزيز المعارف

وأشاد سموه بجهود إدارة النادي وفريق العمل، لتشجيع الأعضاء المنتسبين على التعلم والاجتهاد لتحقيق إنجازات أكبر خلال مسيرتهم، مؤكداً دور التعلم المستمر في تعزيز معارفهم، وقدراتهم على المستويين الشخصي والمهني.

وعبر الدكتور سيف المعيلي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي، والوفد المرافق، عن شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، ومتابعة سموه للمتميزين ودعمهم وتمكينهم، للمشاركة في المحافل الإقليمية والدولية، مما يشكل حافزاً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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