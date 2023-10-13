سعود بن صقر يؤكد أهمية تبنّي الاستدامة وإدارة الطاقة في العمل الحكومي

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن تبنّي مفاهيم الاستدامة وتعزيز كفاءة إدارة الطاقة والطاقة المتجددة ضمن منهجية العمل الحكومي في القطاعين العام والخاص ينسجم مع أهداف الأجندة الوطنية في دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام ((2050)) لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه فرق إدارة الطاقة في الجهات الحكومية في رأس الخيمة بمناسبة حصول جميع دوائر حكومة رأس الخيمة على اعتماد المعيار الدولي لأنظمة إدارة الطاقة آيزو 50001؛ ما يجعلها أول حكومة في العالم تحصل على هذا الاعتماد الدولي لجميع دوائرها.

وقال سموه: ((في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، نسعى في رأس الخيمة إلى تعزيز جهودنا نحو تطبيق مبادئ التنمية المستدامة وتحفيز وتشجيع المبادرات والمشاريع الجديدة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، تماشياً مع طموحات دولتنا وسعيها المتواصل لمواجهة التحديات العالمية في مجال تداعيات تغير المناخ من خلال التعاون والحوار الدولي)).

استقبال

من جهة أخرى استقبل سموه، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سعيد بن علي الهاجري، القنصل العام لدولة قطر في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء، بالقنصل العام القطري، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، وأشاد بعمق العلاقات الأخوية مع دولة قطر الشقيقة على مختلف الصعد.

من جانبه عبر سعيد بن علي الهاجري عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين على مختلف الصعد.

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