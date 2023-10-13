«النقد الدولي»: 5.7 % فائضاً مالياً للإمارات 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة الأولية لحكومة الإمارات فائضاً مالياً يبلغ 5.7 % من الناتج المحلي العام الجاري، على أن يستمر هذا الفائض حتى عام 2028. وبحسب تقرير ((الراصد المالي)) أكتوبر الجاري فمن المتوقع أن يستمر تحقيق الموازنة في الإمارات 5 % في 2024، و4.5% في 2025، و4.3 % في 2026، و4 % في 2027، و3.6% في 2028.
وتوقع الصندوق أن تشكل الإيرادات العامة 31.9 % من الناتج المحلي، خلال العام الجاري، وأن تحافظ على مستوى مرتفع في 2024 عند 31.1 %، و30.6 % في 2025، و30.3 % في 2026، و30 % في 2027، و29.6 % في 2028.
وبحسب التقرير من الممكن أن يشكل الإنفاق الحكومي 26.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، على أن يستمر بالقرب من هذه النسبة عن 26.7 % في الأعوام 2024 و2025 و2026، لتنخفض هذه النسبة في 2027 إلى 26.6 %، وإلى 26.5 % في عام 2028.
كما توقع الصندوق أن يتراجع إجمالي الدين الحكومي العام إلى 29.4 % من الناتج المحلي، خلال العام الجاري، مقارنة مع 31.1 % في 2022، على أن يستمر انخفاض هذه النسبة إلى 28.7 % العام المقبل، وإلى 28.3 % في العام 2025، ويصل إلى 27.8 % في 2026، ونحو 27.4 % في 2027، و26.9 % في 2028.
وتوقع صندوق النقد الدولي خلال أبريل الماضي أن تحقق الموازنة العامة الأولية لدولة الإمارات فائضاً قوياً يبلغ 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام الجاري.
هذا وتشارك الإمارات ممثلة بوزارة المالية في اجتماعات مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمملكة المغربية في الفترة 9 ولغاية 15 أكتوبر الجاري.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN13102023000110011019ID1107235608
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.