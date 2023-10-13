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«النقد الدولي»: 5.7 % فائضاً مالياً للإمارات 2023

10/13/2023 12:48:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة الأولية لحكومة الإمارات فائضاً مالياً يبلغ 5.7 % من الناتج المحلي العام الجاري، على أن يستمر هذا الفائض حتى عام 2028. وبحسب تقرير ((الراصد المالي)) أكتوبر الجاري فمن المتوقع أن يستمر تحقيق الموازنة في الإمارات 5 % في 2024، و4.5% في 2025، و4.3 % في 2026، و4 % في 2027، و3.6% في 2028.

وتوقع الصندوق أن تشكل الإيرادات العامة 31.9 % من الناتج المحلي، خلال العام الجاري، وأن تحافظ على مستوى مرتفع في 2024 عند 31.1 %، و30.6 % في 2025، و30.3 % في 2026، و30 % في 2027، و29.6 % في 2028.

وبحسب التقرير من الممكن أن يشكل الإنفاق الحكومي 26.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، على أن يستمر بالقرب من هذه النسبة عن 26.7 % في الأعوام 2024 و2025 و2026، لتنخفض هذه النسبة في 2027 إلى 26.6 %، وإلى 26.5 % في عام 2028.

كما توقع الصندوق أن يتراجع إجمالي الدين الحكومي العام إلى 29.4 % من الناتج المحلي، خلال العام الجاري، مقارنة مع 31.1 % في 2022، على أن يستمر انخفاض هذه النسبة إلى 28.7 % العام المقبل، وإلى 28.3 % في العام 2025، ويصل إلى 27.8 % في 2026، ونحو 27.4 % في 2027، و26.9 % في 2028.

وتوقع صندوق النقد الدولي خلال أبريل الماضي أن تحقق الموازنة العامة الأولية لدولة الإمارات فائضاً قوياً يبلغ 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام الجاري.

هذا وتشارك الإمارات ممثلة بوزارة المالية في اجتماعات مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمملكة المغربية في الفترة 9 ولغاية 15 أكتوبر الجاري.

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