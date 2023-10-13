الطقس المتوقع خلال الأيام الخمسة المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم رطباً وصحواً بوجه عام، مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الساحلية، مشيراً إلى أن السحب تظهر شرقاً بعد الظهر.

وذكر أن الرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، لافتاً إلى أن البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام الأربعة المقبلة:

السبت

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد ينشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الساحلية – صحو إلى غائم جزئي أحياناً - تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين

الطقس: ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو إلى غائم جزئي أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر.



الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الغربية – صحو إلى غائم جزئي أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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