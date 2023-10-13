دواء مبتكر مضاد للأورام .. «عشبة الفقراء» تعالج السرطان بنسبة 70%

قام مجموعة من الباحثين في جامعة ساراتوف الحكومية الطبية في روسيا، بتطوير دواء عشبي مبتكر مضاد للأورام السرطانية مستخلص من عشبة برية شائعة في بعض الدول.

وحصل الباحثون على نتائج مقنعة جرّاء الأبحاث التي بدأوا بها منذ أكثر من عشر سنوات، من خلال تطوير نبات عشبي بري يدعى "Avran" (أفران) أو ما يطلق عليه عربيا باسم "نِعْمَة" أو "عشبة الفقراء"، والذي ينتشر في مناطق مختلفة في روسيا، حيث أكد الباحثون أن للعشبة خصائص سامة، ولكنها كانت تستخدم في الطب الشعبي بعد الغليان، ونتيجة لذلك حصلت الجامعة على إذن من وزارة الصحة الروسية لإجراء تجربة سريرية للمرحلة الأولى.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن ألكسندر فيدونيكوف، نائب رئيس جامعة ساراتوف للشؤون العلمية، أن الدواء الجديد المبني على عشبة "أفران"، ليس له نظائر مشابهة في فهرس الأدوية العالمية، وأوضح أيضا أن الأدوية المضادة للأورام المتاحة في الأسواق تعمل على تثبيط الخلايا، أي أنها تسبب تدميرا هائلا للخلايا السرطانية، والذي يصاحبه تسمم شديد بالجسم.

"وفقا لنتائج الدراسة ما قبل السريرية، فإن الدواء يعطي آثارا جانبية أقل بكثير، ويتحملها الجسم بسهولة، وأن الدواء المستخلص يعتبر الأول من نوعه، ومن المتوقع أنه سينافس أفضل الأدوية المضادة للأورام في العالم".

وذكرت الجامعة أن البحث أجري على عشرة أنواع مختلفة من السرطان مثل سرطان الكلى، وسرطان المثانة، وسرطان الكبد، والساركوما، وسرطان المبيض وغيرها.

لقد أظهرت تجاربنا على حيوانات مخبرنا، أن تناول الدواء المستخلص يقلل من معدل نمو الورم بنسبة 70%، وهذه أرقام جيدة جدا، ومن المعروف أن الدواء يعتبر فعالا إذا كان يمنع من نمو الورم بنسبة 30% على الأقل.

وأوضحت الجامعة أن النباتات الطبية موجودة في خزائن الأدوية في الجامعة، وتعتبر واعدة وفعالة، وأن إكمال نجاح هذه التجربة السريرية للدواء، سيسمح لنا بالانتقال إلى المراحل التالية من البحث لتقييم فعاليته، واستنادا إلى سلسلة من التجارب السريرية، نستطيع تسجيل الدواء رسميا في وزارة الصحة الروسية.





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