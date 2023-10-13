النفط يرتفع وسط عقوبات أمريكية ومخاوف بشأن الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد أن شددت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على صادرات الخام الروسية مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات في سوق شحيحة بالفعل، ومن المتوقع أن تنخفض المخزونات العالمية خلال الربع الرابع.

وبحلول الساعة 00.52 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 86.36 دولارا للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 83.44 دولارا للبرميل.

ويتجه خام برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1 بالمئة، كما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع 0.8 بالمئة هذا الأسبوع، بعد أن صعد كلا الخامين بشكل حاد يوم الاثنين بسبب احتمال تعطل الصادرات من الشرق الأوسط بعد أن هدد هجوم حماس على إسرائيل في مطلع الأسبوع باتساع نطاق الصراع.

وتراجعت الأسعار خلال الأسبوع لكن الولايات المتحدة فرضت أمس الخميس أول عقوبات على ملاك الناقلات التي تحمل نفطا روسيا يتجاوز سعره السقف السعري الذي حددته مجموعة السبع عند 60 دولارا للبرميل وفرضته بهدف سد الثغرات في الآلية المصممة لمعاقبة موسكو على الحرب في أوكرانيا.

وروسيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ومصدر رئيسي، وقد يؤدي التدقيق الأمريكي المشدد على شحناتها إلى تقليص الإمدادات.





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