كشف عن سبب غريب .. ملاكم بريطاني يسعى لتوجيه صفعة لكريستيانو رونالدو

أعرب الملاكم البريطاني، ريكي هاتون، بطل العالم السابق، عن رغبته في صفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم.

ويعتبر ريكي هاتون من أكبر مشجعي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، الغريم الأزلي لجاره مانشستر يونايتد في المدينة الإنجليزية.

بينما دافع كريستيانو رونالدو عن ألوان نادي مانشستر يونايتد خلال فترته الأولى، من 2003 إلى 2009، وساهم في تتويج فريق "الشياطين الحمر" 3 مرات بالدوري الإنجليزي الممتاز، وإحراز لقب دوري أبطال أوروبا في 2008، وحصل "صاروخ ماديرا" على الكرة الذهبية لأول مرة في نفس السنة، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة.

وقال هاتون في تصريحات نقلها موقع "غول" العالمي: "كريستيانو رونالدو اعتاد على اللعب لمانشستر يونايتد، مشجعو النادي يحبونه، فهو وسيم، فلماذا لا تريد أن أصفعه؟، سأمسك به أولا".

ولم تكن هذه أول مرة يداعب فيها الملاكم البريطاني رونالدو حيث صرح في عام 2018 بأن: "الشخص الوحيد الذي أريد العودة لقتاله هو كريستيانو رونالدو".

وأكمل: "هو لاعب رائع يستحق الإشادة به، كان آخر شخص نود رؤيته في ذلك الوقت الذي كان يونايتد يفوز فيه بكل شيء ونحن لا نحقق شيئا".

ولم يحقق رونالدو نفس النجاح الذي تحقق في فترته الأولى مع يونايتد خلال الفترة الثانية من 2021 إلى نهاية 2022 حيث دخل في خلافات مع الإدارة والمدرب الهولندي إريك تين هاغ ما قاده للرحيل إلى النصر السعودي، في يناير 2023.

يذكر أن ريكي هاتون حقق 45 انتصارا من أصل 48 نزالا خاضها خلال مسيرته الاحترافية، منها 32 بالضربة القاضية.





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