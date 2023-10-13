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عواقب إنسانية مدمرة.. الجيش الإسرائيلي يطالب بانتقال 1.1 مليون من سكان غزة إلى الجنوب

10/13/2023 12:48:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الجيش الإسرائيلي أبلغ المنظمة الدولية في وقت متأخر من أمس الخميس أن 1.1 مليون فلسطيني في غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، فيما يخشى الفلسطينيون أن يكون ذلك تمهيدا لهجوم بري مزمع.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا حتى الآن بخصوص التحذير الذي جاء في الوقت الذي حشدت فيه إسرائيل دبابات بالقرب من حدود غزة وقصفت القطاع الفلسطيني بضربات جوية في أعقاب هجوم لحماس في إسرائيل.

وذكر دوجاريك في بيان "ترى الأمم المتحدة أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر دون عواقب إنسانية مدمرة".

وقال "الأمم المتحدة تناشد بقوة إلغاء أي أمر من هذا القبيل، إذا تم تأكيده، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي".

وتابع دوجاريك أن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي يسري أيضا على جميع موظفي الأمم المتحدة وأولئك الذين يقيمون في منشآت تابعة للمنظمة بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات.


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