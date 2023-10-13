عواقب إنسانية مدمرة.. الجيش الإسرائيلي يطالب بانتقال 1.1 مليون من سكان غزة إلى الجنوب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الجيش الإسرائيلي أبلغ المنظمة الدولية في وقت متأخر من أمس الخميس أن 1.1 مليون فلسطيني في غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، فيما يخشى الفلسطينيون أن يكون ذلك تمهيدا لهجوم بري مزمع.
ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا حتى الآن بخصوص التحذير الذي جاء في الوقت الذي حشدت فيه إسرائيل دبابات بالقرب من حدود غزة وقصفت القطاع الفلسطيني بضربات جوية في أعقاب هجوم لحماس في إسرائيل.
وذكر دوجاريك في بيان "ترى الأمم المتحدة أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر دون عواقب إنسانية مدمرة".
وقال "الأمم المتحدة تناشد بقوة إلغاء أي أمر من هذا القبيل، إذا تم تأكيده، لتجنب ما يمكن أن يحول ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي".
وتابع دوجاريك أن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي يسري أيضا على جميع موظفي الأمم المتحدة وأولئك الذين يقيمون في منشآت تابعة للمنظمة بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات.
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