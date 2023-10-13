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«دبي للتسوق».. فعاليات ترفيهية وجوائز استثنائية

10/13/2023 12:47:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق فعاليات الدورة 29 من مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 8 ديسمبر إلى 14 يناير المقبلين.

ويضم المهرجان العديد من فرص الفوز بالجوائز القيمة والمكافآت والعروض الترفيهية، ومجموعة متنوعة من عروض البيع بالتجزئة، التي تناسب جميع أذواق المتسوقين وعروض الطعام وغيرها من الفعاليات الممتعة.

وسيحظى المتسوقون بفرصة الفوز بسيارة ((نيسان باترول V6))، بقيمة 200 ألف درهم، فيما سيحصل فائز واحد محظوظ على 500 ألف درهم نقداً يومياً من خلال السحوبات الكبرى من 9 ديسمبر وحتى 14 يناير حيث يمكن المشاركة في السحوبات عبر شراء تذكرة بقيمة 100 درهم من محطات ((إينوك)) أو عبر زيارة موقع أو تطبيق ((أيديلز)) أو شراء تذاكر السحب الخاصة بهم من سوق الذهب.

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