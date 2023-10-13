فنادق دبي في أعلى إشغال منذ 7 سنوات

حققت فنادق دبي سبتمبر الماضي أعلى معدلات إشغال في 7 سنوات. وبحسب بيانات شركة CoStar، المتخصصة في توفير منصات عقارية وفندقية عبر الإنترنت ومعلومات وتحليلات في أسواق العقارات، نجحت فنادق دبي خلال سبتمبر الماضي في تحقيق متوسط إشغال بلغ 77.6 %، وهي أعلى بـ10 % مقارنة مع أداء الفنادق في 2022، وأعلى أداء في شهر سبتمبر منذ عام 2016.

وكشفت البيانات اليومية تحقيق أعلى معدلات الإشغال يوم 29 سبتمبر؛ حيث بلغ 93.1 %، الذي صادف إجازة المولد النبوي الشريف، وظل معدل الإشغال في دبي فوق حاجز 70 % طوال الشهر، باستثناء 3 أيام.

وبحسب البيانات ارتفع متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية 2.7 % سبتمبر الماضي، إلى 457.21 درهماً، بينما صعدت الإيرادات لكل غرفة متاحة 13.5 % إلى 354.94 درهماً.

وواصل القطاع السياحي في دبي مسيرة النمو القوي، وسجل أداءً يفوق ما قبل الجائحة، في ما يتعلق بأعداد السياح الدوليين؛ حيث ارتفع عدد زوار دبي الدوليين من 7.12 ملايين زائر في النصف الأول من 2023 إلى 8.5 ملايين في النصف الأول من العام الحالي بنمو 19.3%، وبذلك يتجاوز الأداء نصف السنوي خلال 2023 مستويات ما قبل الجائحة، التي استقبلت فيها الإمارة 8.36 ملايين زائر دولي خلال النصف الأول من عام 2019.

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