Friday, 13 October 2023 10:40 GMT

فنادق دبي في أعلى إشغال منذ 7 سنوات

10/13/2023 12:47:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حققت فنادق دبي سبتمبر الماضي أعلى معدلات إشغال في 7 سنوات. وبحسب بيانات شركة CoStar، المتخصصة في توفير منصات عقارية وفندقية عبر الإنترنت ومعلومات وتحليلات في أسواق العقارات، نجحت فنادق دبي خلال سبتمبر الماضي في تحقيق متوسط إشغال بلغ 77.6 %، وهي أعلى بـ10 % مقارنة مع أداء الفنادق في 2022، وأعلى أداء في شهر سبتمبر منذ عام 2016.

وكشفت البيانات اليومية تحقيق أعلى معدلات الإشغال يوم 29 سبتمبر؛ حيث بلغ 93.1 %، الذي صادف إجازة المولد النبوي الشريف، وظل معدل الإشغال في دبي فوق حاجز 70 % طوال الشهر، باستثناء 3 أيام.

وبحسب البيانات ارتفع متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية 2.7 % سبتمبر الماضي، إلى 457.21 درهماً، بينما صعدت الإيرادات لكل غرفة متاحة 13.5 % إلى 354.94 درهماً.

وواصل القطاع السياحي في دبي مسيرة النمو القوي، وسجل أداءً يفوق ما قبل الجائحة، في ما يتعلق بأعداد السياح الدوليين؛ حيث ارتفع عدد زوار دبي الدوليين من 7.12 ملايين زائر في النصف الأول من 2023 إلى 8.5 ملايين في النصف الأول من العام الحالي بنمو 19.3%، وبذلك يتجاوز الأداء نصف السنوي خلال 2023 مستويات ما قبل الجائحة، التي استقبلت فيها الإمارة 8.36 ملايين زائر دولي خلال النصف الأول من عام 2019.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN13102023000110011019ID1107235600

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث