الأسهم الأمريكية تعاني من ارتفاع التضخم

انخفضت الأسهم الأمريكية، أمس، فيما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الاستهلاكي الجديدة للحصول على رؤية أفضل للاقتصاد. وانخفض مؤشر داو جونز 123 نقطة، أو 0.40 %، فيما يحاول ستاندرد آند بورز وناسداك، التماسك، مع تقييم المستثمرين لبيانات التضخم والبطالة. ونزل ستاندرد آند بورز 500 هامشياً بنحو 9 نقاط أو 0.20 %، فيما ارتفع ناسداك نحو 50 نقطة أو 0.35 %.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك 0.4 % على أساس شهري، و3.7 % عن العام الماضي، وفقاً لتقرير وزارة العمل وكانت تقديرات مؤشر داو جونز 0.3 و3.6 % على التوالي. وجاء رقم التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، متماشياً مع توقعات الاقتصاديين بزيادة 0.3 % على أساس شهري و4.1 % على أساس 12 شهراً.

وتأتي البيانات، بعد صدور مؤشر أسعار المنتجين أقوى من المتوقع لشهر سبتمبر. ولم يتغير عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وظل عند مستويات منخفضة تاريخياً، في دلالة على أن سوق العمل لا تزال قوية، في مواجهة ارتفاع الفائدة.

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