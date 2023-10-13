1800 شركة ناشئة في «إكسباند نورث ستار» بدبي

يستعد معرض ((إكسباند نورث ستار 2023))؛ الملتقى الأكبر من نوعه للشركات الناشئة في العالم، لاستضافة أكبر عدد على الإطلاق من الشركات الناشئة الهندية خارج بلادها.

وسيكون مشهد ريادة الأعمال المزدهر والجيل القادم من مواهب التكنولوجيا العميقة في الهند أحد محاور التركيز الرئيسة لهذا الحدث المرتقب، الذي سيقام في ((دبي هاربر)) خلال الفترة بين 15 و18 أكتوبر الجاري.

ويجمع المعرض - الذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي - ما يزيد على 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة حول العالم، بما فيها 200 شركة ابتكارية هندية اختارت دبي نقطة انطلاق للتوسع عالمياً.

ويشارك في المعرض نخبة من أبرز رواد الأعمال الهنود، والذين يمثلون ثالث أكبر منظومة للشركات الناشئة في العالم، لاستقطاب المستثمرين وتوسيع قاعدة عملائهم عالمياً. وتتنوع مجالات أعمال هؤلاء بدءاً من مبتكري الألعاب المدعومين من جوجل والحائزين على جوائز عالمية إلى منتجي البروتين خالي الكربون لقطاع الأعلاف البالغة قيمته 500 مليار دولار.

وتشمل قائمة الشركات الناشئة الهندية المشاركة في المعرض شركة ((نوفال ساستينابيليتي)) التي تعمل على إطلاق منتج ((دي كاربون))، وهو علف بروتيني معاد تدويره من النفايات تم تصميمه لخفض البصمة الكربونية الكبيرة لقطاعي الأعلاف واللحوم وفقاً لما صرح به مؤسس الشركة سيفا سنكر.

وسيتناول سنكر خلال المعرض عملية التصنيع التي تنتهجها شركته للحد من الانبعاثات الكربونية في واحد من أكبر القطاعات وأكثرها تلويثاً للبيئة في العالم. وقال بهذا الخصوص: سنستعرض التكنولوجيا التي طورناها لاستخلاص البروتين من النفايات. وأضاف: يهدر العالم ما يزيد على 30 % من الأغذية التي يتم إنتاجها، وهي ذاتها نسبة البروتين المهدورة في بقايا اللحوم غير المستهلكة.

ونحن في ((نوفال ساستينابيليتي)) نعمل على سد هذه الفجوة من خلال ابتكار حلٍ جديد يستثمر القيمة الاقتصادية الهائلة لهذه النفايات؛ ويشكّل إدراج 1 % فقط من مصادر البروتين البديلة في الأعلاف الحيوانية قطاعاً تقدر قيمته بنحو 500 مليار دولار.

من ناحية أخرى، سيشهد المستثمرون في قطاع الألعاب، والذي تقدّر قيمته بنحو 300 مليار دولار، باقة جديدة من منصات الألعاب القائمة على مفهوم التكنولوجيا العميقة، وفي مقدمتها لعبة ((مغامرات صوفيا)) الخيالية من ((توتي فروتي إنتر أكتف)) والتي تستخدم تكنولوجيا محرك Unreal 5 Nanite بجودة رسوميات سينمائية.

وقال أجيش حبيب، الرئيس التنفيذي لشركة ((توتي فروتي إنتر أكتف))، المدعومة من جوجل والحائزة على 15 جائزة عالمية، إن نسخة ألفا من لعبة ((مغامرات صوفيا)) ستعيد تشكيل ملامح سوق الألعاب الموجهة للإناث لتدفع بالشركة والمستثمرين المحتملين نحو آفاق استثنائية من النمو.

وقال: مع إطلاقها رسمياً لتطوير ألعاب متوافقة مع تكنولوجيا VR2 الخاصة بمنصة ((بلاي ستيشن)) من سوني، ستنمو الشركة بنحو أربعة مرات بحلول 2025.

ونعمل حالياً على إصدار ستة ألعاب عبر بروتوكول الإنترنتبما يساعدنا على النمو بواقع 165 ضعفاً بحلول 2028، وتحقيق إيرادات بواقع 80 مليون دولار.

وستحدث تكنولوجيا الألعاب الغامرة - مصحوبةً بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة – تغييراً جذرياً في سوق الألعاب، ولهذا نعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي في جميع جوانب تطوير منتجاتنا، بدءاً بتصميم الجوانب العاطفية للألعاب وتشذيب التصميم وصولاً إلى التسويق واستقطاب العملاء.

وسيقدم ((إكسباند نورث ستار)) عبر أجندته الغنية شركات مليارية سيقوم مؤسسوها بالكشف عن مسار نمو عالمي واضح المعالم لتحقيق نجاح منقطع النظير. ومن أبرز المشاركين في هذا المحور بهافيش أغاروال، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ((أولا كاب آند أولا إلكتريك))، أكبر شركة لمشاركة وسائل النقل في الهند مع ما يزيد على 1.5 مليون سائق.

وبالتزامن مع استعداداتها لاستضافة معرض ((إكسباند نورث ستار)) أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، دليلاً إرشادياً جديداً تحت عنوان ((ابدأ عملك في مدينة نابضة: دليل رواد الأعمال لتأسيس الأعمال في دبي)).

ويتضمن هذا الدليل جميع المعلومات الأساسية التي يحتاج إليها رواد الأعمال، الذين يفكرون بالانضمام إلى منظومة وبيئة الاقتصاد الرقمي في دبي، ويهدف الدليل إلى تمكين رواد الأعمال الطموحين، وتزويدهم بالرؤى والتوجيهات اللازمة، للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها دبي.

وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: ((يندرج هذا الدليل الغني بالمعلومات في إطار جهودنا لاستقطاب ومساعدة رواد الأعمال على الانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرقمي، وتأسيس أعمالهم في دبي، ويتماشى إصداره مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33))).

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