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«دبي للإنترنت» تسعى لتعزيز التعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا

10/13/2023 12:47:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تشارك مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة ((تيكوم)) في معرض ((جيتكس جلوبال 2023)) بصفتها شريك الابتكار في هذا الحدث التكنولوجي الأبرز، والأضخم من نوعه في العالم، حيث تسعى إلى تعزيز التواصل مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

وسوف يستقطب المعرض نخبة كبيرة من صناع التكنولوجيا والمبتكرين والأكاديميين والباحثين والمطورين من كل أنحاء العالم، للمشاركة في 10 فعاليات، سيجري تنظيمها في الحدث، لمناقشة مواضيع مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتنقل والتطور العمراني المستقبلي.

ومن خلال التركيز على أحدث التوجهات في عالم التكنولوجيا والابتكار سيكون جناح مدينة دبي للإنترنت في معرض ((جيتكس جلوبال 2023)) وجهة لألمع العقول المشاركة من حول العالم، عبر استخدام تكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لإيجاد حلول سريعة للمشاكل الأكثر تعقيداً في العالم اليوم.

ومتحدثاً نيابة عن مدينة دبي للإنترنت قال عمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم– القطاع التجاري: ((انطلاقاً من مكانتها الرائدة في الطليعة على صعيد الابتكار التكنولوجي في المنطقة تحرص دبي على توفير بيئة أعمال تنافسية مدعومة ببنية تحتية تقنية متطورة وبكل مقومات وعناصر النجاح، بما ذلك الاستراتيجيات المحفزة مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي الرقمية، ما يسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة والمنطقة على حد سواء)).

وأضاف: حريصون على تعزيز التواصل والتعاون الفعال بين أبرز العلامات التجارية في عالم التكنولوجيا والمبتكرين الطموحين، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً رئيسياً عالمياً للتكنولوجيا وحاضنة لأبرز العقول والأفكار والمبتكرين من جميع أنحاء العالم.

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