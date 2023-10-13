برنامج تمويل لتعزيز استدامة سلاسل إمداد «الإمارات للألمنيوم»

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم؛ أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، وبنك الإمارات دبي الوطني؛ المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن إطلاق برنامج تمويل لتعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية في سلسلة الإمداد لدى الشركة، ويعد هذا البرنامج الرائد الأول من نوعه لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وفي القطاع الصناعي في الدولة.

ويسهم البرنامج في تحفيز الموردين الحاليين والجدد، لتبني معايير الاستدامة في الممارسات والتقنيات، والمواد المستخدمة والاستثمار فيها، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة، التي وضعتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ويهدف إلى دعم وترسيخ الممارسات البيئية في قطاع الألمنيوم في دولة الإمارات بوجه عام.

وتتيح عملية تمويل سلسلة الإمداد للموردين إمكانية الحصول على المدفوعات في وقت مبكر، وهي طريقة شائعة لإدارة رأس المال التشغيلي، وحصل موردو شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على نحو 1.5 مليار دولار من تمويل سلسلة الإمداد، من خلال مجموعة من البرامج، التي توفرها الشركة منذ بداية عام 2022.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: ((تلعب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم دوراً رئيسياً في تطوير مجتمعات أكثر استدامة في جميع أنحاء العالم، وندرك مدى أهمية تصنيع الألمنيوم بشكل مستدام، بما في ذلك السلع والخدمات، التي تستخدم عبر سلسلة القيمة بأكملها، لذا نقوم بإعداد خطط تمويل مبتكرة كبرنامج سلسلة الإمداد، لتعزيز مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية مع بنك الإمارات دبي الوطني لتمكين الموردين من تبني ممارسات الاستدامة)).

وقال أحمد القاسم، رئيس الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: ((نحن سعداء بالتعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في إطلاق أول برنامج مخصص لتمويل سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات التحويلية، بما يتوافق مع الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة.

ولطالما يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بتزويد عملائه بحلول جديدة ومبتكرة، تنسجم مع الممارسات البيئة والمجتمعية والحوكمة، كما يتطلع دوماً إلى توسيع نطاق استخدام برنامجه المستدام المعني بتمويل سلاسل الإمداد في المنطقة، بهدف دعم عملائنا، وتمكينهم من اعتماد إطار عمل مستدام صديق للبيئة)).

ويمتثل جميع موردي الإمارات العالمية للألمنيوم، ويبلغ عددهم نحو 3,300 مورد في دولة الإمارات وعالمياً، لمعيار الإمداد المسؤول الخاص بالشركة، الذي يوضح بالتفصيل الشروط المتعلقة بالحوكمة، وبالأداء البيئي والاجتماعي،

وبلغ إجمالي إنفاق الإمارات العالمية للألمنيوم على السلع والخدمات المحلية من الموردين الإماراتيين 1.7 مليار دولار سنوياً، ما يمثل نحو 45% من إجمالي إنفاق الشركة.

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