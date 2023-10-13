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«محاكم دبي المالي» تتعاون مع غرف دبي لدعم الأهداف الاقتصادية للإمارة

10/13/2023 12:47:31 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت محاكم مركز دبي المالي، عن توقيع اتفاقية مع غرف دبي لدعم الأهداف الاقتصادية الطموحة لدبي على وجه الخصوص، ودولة الإمارات عموماً.

وتعمل محاكم مركز دبي المالي العالمي حالياً على تطوير خريطة طريق جديدة للفترة بين عامي 2022 و2024، والتي تشمل وضع خطة عمل استراتيجية تعزز التماسك الوطني لمشاريع المحاكم ومبادراتها، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية دبي الرقمية. ويوفر ذلك بدوره دعماً فعالاً لأهداف دبي الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والاتحادي.

شبكة الشراكات

وقال القاضي عمر المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: ((تواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي تعزيز شبكة الشراكات الخاصة بها مع هيئات القطاعين العام والخاص، وتساعد هذه الاتفاقية مع غرف دبي على الارتقاء بالاستراتيجيات والأهداف التي تنسجم مع رؤية دولة الإمارات 2031.

وعلى الرغم من اعتماد محاكم مركز دبي المالي العالمي لتوجيهات جديدة، تواكب الاحتياجات المتنامية للمجتمع القانوني في المنطقة، إلا أنها حافظت على القوانين الرئيسة والأصلية)).

بيئة الأعمال

وقال محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: ((يسرنا تعزيز تعاوننا مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، من خلال هذه الاتفاقية التي تشكل خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال في دبي. ونسعى من خلال العمل الوثيق مع شركائنا الرئيسين في القطاعين العام والخاص، إلى تعزيز قدرة الإمارة على استقطاب الشركات والمستثمرين العالميين. ونحن ملتزمون بتحقيق طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والتجارة والاستثمار)).

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