سوق دبي الحرة تحصد اثنتين من «جوائز فرونتير»

فازت سوق دبي الحرة باثنتين من ((جوائز فرونتير)) المرموقة، خلال حفل توزيع الجائزة أقيم مؤخراً في فندق كارلتون بمدينة كان الفرنسية، حيث نالت السوق جائزتها الأولى في فئة ((بيبول آند بلانيت: بطل التنوع والشمول))، بينما حصدت جائزتها الثانية عن طريق كولم ماكلوكلين، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، الذي فاز بـ((جائزة بايونير فرونتير)).

وقد احتفى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، بالجائزتين.

وأقيم حفل توزيع ((جوائز فرونتير))، التي غالباً ما تُوصف بأنها أوسكار صناعة تجزئة السفر، بالتزامن مع انعقاد ((المعرض والمؤتمر السنوي للجمعية العالمية للأسواق الحرة))، وتحتفي جوائز ((فرونتير)) بالابتكار والإبداع والتميز في مجال تجزئة السفر، وقد حصدت السوق الحرة جائزة ((بيبول آند بلانيت: بطل التنوع والشمول)) تقديراً لالتزامها وجهودها البارزة في دعم التنوع والشمول، وتوفير فرص متساوية، إلى جانب استثمارها في رفاهية موظفيها وتنميتهم، بينما نال ماكلوكلين ((جائزة بايونير فرونتير)) في إصدارها الأول، تقديراً لقيادته المميزة لسوق دبي الحرة خلال الـ 40 عاماً الماضية.

وقال كولم ماكلوكلين: ((حصولنا على اثنتين من جوائز ((فرونتير)) إنجاز يتوج العمل الجاد والدؤوب لجميع أفراد فريق العمل، ويجسد حرصنا الدائم على نجاح عمليات السوق التي تولي عملاءها وموظفيها اهتماماً ورعاية بالغين، كما سررت بحصولي على ((جائزة رواد فرونتير)) في نسختها الأولى، مع استكمالي 40 عاماً من العمل بالسوق.

وأشكر المنظمين ولجنة حكام الجائزة على التكريم، الذي يشكل بداية رائعة لاحتفالاتنا بالذكرى السنوية الأربعين لتأسيس السوق)). وفازت السوق بـ 21 جائزة من ((جوائز فرونتير))، منذ 1985، بما في ذلك 10 جوائز في فئة ((أفضل متجر تجزئة ضمن مطار للعام))، و4 جوائز في فئة ((أفضل حملة تسويقية للعام))، والكثير غيرها.

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