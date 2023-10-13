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تعزيز الأمن الغذائي العربي بـ 56 شركة ومشروعاً

10/13/2023 12:47:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نجحت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، في تعزيز الأمن الغذائي بالدول العربية، من خلال المساهمة في إنشاء 56 شركة ومشروعاً، منها 36 شركة قائمة، و20 مشروعاً قيد التأسيس والتنفيذ، وتتوزع شركاتها جغرافياً في 21 دولة عربية.

وقال محمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي: إن الهيئة العربية تحرص على زيادة الاستثمارات الزراعية بالسعودية وذلك بالاستفادة من الموارد الزراعية وما تتمتع به المملكة من مناخ استثماري جاذب وقطاع خاص فاعل.

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