مؤشر سوق دبي يتماسك فوق مستوى 4050 نقطة

استحوذت 3 أسهم على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، وهي ((إعمار العقارية)) و((الخليج للملاحة)) و((الإمارات دبي الوطني))، في جلسة أمس، بسيولة 160.97 مليون درهم، بـ52 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 309 ملايين درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي أمس، بدعم سهم ((الإمارات دبي الوطني))، الذي ارتفع بأكثر من 1.1 %، وأغلق مؤشر السوق عند مستوى 4057.2 نقطة، منخفضاً بـ0.61 %.

وواصل سهم ((إعمار العقارية)) تصدره تداولات سوق دبي المالي، مسجلاً سيولة جاوزت 81.2 مليون درهم بختام تعاملات أمس، مغلقاً عند سعر 7.67 دراهم.

وقاد سهما ((الوطنية للتأمينات العامة))، و((أرامكس)) ارتفاعات 7 أسهم بسوق دبي، وارتفعا 8.1 و1.2 % على التوالي.

وصعدت في سوق دبي أسهم ((الوطنية الدولية القابضة)) 0.7 %، و((إعمار للتطوير)) 0.3 %، و((دبي التجاري)) 0.2 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 15.55 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 123.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 108.3 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9591.89 نقطة، متراجعاً بـ0.58 %، وشهد السوق ارتفاع أسهم ((الشارقة للأسمنت)) 9.1 %، و((بالمز الرياضية)) 4.2 %، و((البنك التجاري الدولي)) 3.4 %، و((أدنوك للتوزيع)) 1.4 %، و((العالمية القابضة)) 0.25 %.

وحصد سهم ((ملتيبلاي)) النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 255.9 مليون درهم، تلاه ((العالمية القابضة)) بسيولة قاربت 210.2 ملايين درهم، ثم ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 109 ملايين درهم، ليغلق عند 19.5 درهماً.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.09 مليار درهم في سوق أبوظبي، و309 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 9.334 ملايين سهم عبر تنفيذ أكثر من 20.7 ألف صفقة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.449 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.765 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و683.8 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

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