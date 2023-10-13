منصة «إكس» قد تخضع لأول تحقيق من الاتحاد الأوروبي

تقدمت المفوضية الأوروبية، أمس، بطلب رسمي وملزم قانوناً للحصول على معلومات من منصة إكس (تويتر سابقاً)، ومالكها إيلون ماسك، بشأن تعاملها مع خطاب كراهية ومعلومات مضللة ومحتوى إرهابي عنيف على صلة بالحرب بين إسرائيل وحماس.

وتعد هذه هي الخطوة الأولى فيما قد يصبح أول تحقيق للاتحاد الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية.

وفي هذه القضية سيجري التحقيق لتحديد ما إذا كانت المنصة تتوافق مع القواعد الجديدة الصارمة الهادفة إلى الحفاظ على أمن المستخدمين عبر الإنترنت، ووقف انتشار أي محتوى ضار.

وأمام منصة «إكس»، ومقرها سان فرنسيسكو، مهلة حتى الأربعاء المقبل، للرد على الأسئلة المتعلقة بكيفية عمل نظامها الخاص للاستجابة للأزمات، ويتعين تلقي ردود على أي أسئلة أخرى بحلول 31 أكتوبر.

وقالت المفوضية إن خطواتها التالية، التي قد تشمل إجراءات رسمية وعقوبات، ستحدَّد من خلال ردود المنصة.

ولم يردَّ ممثلو المنصة على الفور على رسالة من «الاسوشيتدبرس» بطلب التعليق.

في وقت سابق، أزالت المنصة مئات الحسابات المرتبطة بحركة حماس، وأزالت أو صنَّفت آلاف المنشورات من المحتوى منذ هجوم الجماعة المسلحة على إسرائيل، وفقاً للرئيسة التنفيذية للمنصة.

وأوضحت ليندا ياكارينو، اليوم، الجهود التي بذلتها شركة «إكس» للتعامل مع المحتوى غير القانوني المنتشر على المنصة، وذلك استجابة لتحذير من مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي، طلب معلومات حول كيفية امتثال «إكس» خلال الحرب بين إسرائيل وحماس للقواعد الرقمية الصارمة الجديدة للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى إبقاء منصات وسائل التواصل الاجتماعي آمنة للمستخدمين.

وقالت ياكارينو، في رسالة نُشرت على موقع «إكس»: «حتى الآن، منذ بداية الصراع قامت إكس بتحديد وإزالة المئات من الحسابات التابعة لحماس من المنصة».

وكتبت رداً على طلب مفوض الاتحاد الأوروبي للصناعة والاقتصاد الرقمي تيري بريتون، أن المنصة «تقوم بشكل متناسب وفعال بتقييم ومعالجة المحتوى المزيف والمتلاعب به خلال هذه الأزمة المتطورة والمتغيرة باستمرار».

وبموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس، يتعين على شركات وسائل التواصل الاجتماعي تكثيف الرقابة على منصاتها بحثاً عن محتوى غير قانوني، تحت التهديد بغرامات باهظة.

وقالت ياكارينو: «لا مكان على إكس للمنظمات الإرهابية أو الجماعات المتطرفة العنيفة، ونحن نواصل إزالة مثل هذه الحسابات فوراً، بما في ذلك جهود استباقية».

ويقول خبراء إنه منذ استحوذ الملياردير ماسك على تويتر العام الماضي وأعاد تسميته، لم تعد غير موثوقة فحسب، بل تروّج بنشاط لأكاذيب، في حين وجدت دراسة بتكليف من الاتحاد الأوروبي أنها أسوأ منصة من حيث التضليل عبر الإنترنت.