ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 1537

قُتل أكثر من 300 فلسطيني، أمس، في هجمات إسرائيل على قطاع غزة، التي تواصلت لليوم السادس، بحسب إحصاءات عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت الوزارة بارتفاع إجمالي حصيلة القتلى منذ يوم السبت إلى 1537، وبينهم 500 طفل، و276 سيدة، فيما أصيب 6612 آخرون بجروح مختلفة، وبينهم 1644 طفلاً و1005 سيدة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف قطاع غزة بـ6 آلاف قنبلة تزن 4 آلاف طن، إضافة إلى استهداف أكثر من 3600 هدف، منذ إطلاقه عملية «السيوف الحديدية» يوم السبت الماضي.

من جانبه، ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعنف ضد المدنيين، أمس، في أعقاب الهجوم الكاسح الذي شنَّه مسلحو «حماس» على إسرائيل، وما تلاه من قصف إسرائيلي لا ينقطع على قطاع غزة.

وقال عباس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): «نرفض الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين؛ لأنها تخالف الأخلاق والدين والقانون الدولي».

وذكر أن السلطة الفلسطينية تقف ضد العنف، وستسعى إلى التحرك السياسي لتحقيق أهدافها.

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