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الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر تشتري 470 ألف طن قمحاً

10/13/2023 12:47:29 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، أمس، أنها اشترت 470 ألف طن من القمح في ممارسة عالمية.

وأوضحت أن المشتريات شملت 300 ألف طن من القمح الروسي، و120 ألف طن من القمح الروماني، و50 ألف طن من القمح البلغاري.

وكان متعاملون قد صرَّحوا بأن الهيئة اشترت، الثلاثاء، نحو 480 ألف طن من القمح الروسي بالأمر المباشر من شركة تجارة الحبوب الحكومية الروسية «يونايتد غرين كومباني».

وتوقع المتعاملون شحن القمح في شهري نوفمبر وديسمبر، وقدَّروا سعر الطن بنحو 265 دولاراً تسليم متن السفينة، على أن يكون الدفع بخطابات ضمان مدتها 270 يوماً.

وسبق أن قدَّر المتعاملون الكمية بنحو مليون طن، لكن عدَّلوها لاحقاً إلى 480 ألفاً على ثماني شحنات زنة كل منها 60 ألفاً.

وقال المتعاملون إن هناك أسعاراً دنيا مختلفة للمبيعات بالأمر المباشر وفي المناقصات العامة، مشيرين إلى أن الأسعار تختلف أيضاً حسب الشهر ونسبة البروتين في القمح.

وأفاد متعامل بأن من المعتقد أن الحد الأدنى للسعر لشهر نوفمبر سيبلغ 270 دولاراً للطن.

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