السيسي: خروج سكان غزة قد يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، ضرورة أن يبقى سكان غزة موجودين على أرضهم في القطاع، محذّراً من أن خروجهم قد يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وتطرق السيسي، في خطاب، إلى استضافة مصر العديد من الضيوف الذين فرّوا من دول أخرى، قائلاً: «بالنسبة للقطاع، هناك خطورة كبيرة جداً؛ لأنها تعني تصفية هذه القضية».

وأضاف: «هذه قضية القضايا وقضية العرب كلها، والمهم أن يظل شعبها صامداً على أرضه»، متعهداً ببذل أقصى الجهد للتخفيف عنهم، في ظل القصف المكثف والحصار من قبل إسرائيل.

وأعرب الرئيس المصري عن استعداد مصر لتسخير كل قدراتها وجهودها للوساطة في الحرب الدائرة في غزة، بالتنسيق مع كل الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط.



ودعا، في كلمته خلال تخريج دفعة من طلبة الكليات العسكرية اليوم، كل الأطراف، إلى «إعلاء لغة العقل والحكمة، والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وإخراج المدنيين والأطفال والنساء، من دائرة الانتقام الغاشم، والعودة فوراً للمسار التفاوضي، تجنباً لحرائق ستشتعل لن تترك قاصياً أو دانياً إلا وأحرقته».

ونقلت بوابة الأهرام الإخبارية المصرية عن السيسي تأكيده، في كلمته بشكل واضح، على أن «سعي مصر للسلام، واعتباره خيارها الاستراتيجي، يحتّم عليها ألَّا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية».

كما أكد ضرورة «عدم تحمُّل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل»، مشدداً على أنه «يجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد».

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