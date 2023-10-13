بلينكن: هجمات حماس أسوأ بعشر مرات من 11 سبتمبر

قارن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هجمات حماس ضد إسرائيل بالهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001.

وقال بلينكن، في تل أبيب، اليوم: «إذا نظرت إلى هذا بما يتناسب مع حجم سكان إسرائيل، فإنه يعادل عشر مرات حجم ما حدث في 11 سبتمبر، هذا هو حجم ذلك الهجوم ومدى تدميره».

ورداً على سؤال أحد الصحفيين، قال بلينكن: «بالطبع، هناك اختلاف كبير بين الموقفين. ومن المهم أن نضع ذلك في الاعتبار».

يُذكر أن هجمات 11 سبتمبر 2001، أودت بحياة نحو ثلاثة آلاف شخص في كل من نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.

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