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وزارة الدفاع تكشف حقيقة وصول طائرات أمريكية إلى قاعدة الظفرة لدعم إسرائيل

10/13/2023 12:47:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت وزارة الدفاع حقيقة وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية لدعم إسرائيل.

وقالت الوزارة، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي في «إكس»: «تنفي وزارة الدفاع المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية حول وصول سرب من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى قاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات لتقديم الدعم إلى إسرائيل».

وأكدت أن «هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وأن تواجد هذه الطائرات الأمريكية في قاعدة الظفرة يجري وفق جداول زمنية محددة مسبقاً منذ عدة شهور في إطار التعاون العسكري بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ولا يرتبط إطلاقاً بالتطورات الحاصلة في المنطقة حالياً».

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