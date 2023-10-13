مقتل فلسطينيين برصاص إسرائيليين أثناء جنازة في الضفة الغربية

قُتل فلسطيني ونجله، اليوم، برصاص أطلقه إسرائيليون على جنازة أربعة فلسطينيين قرب قرية الساوية جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بينما قتلت سيدة برصاص الجيش الإسرائيلي قرب رام الله، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وأفادت الوزارة، في بيان، بـ«استشهاد إبراهيم أحمد محمود وادي (62 عاماً) ونجله أحمد (25 عاماً) برصاص مستوطنين قرب بلدة قصرة».

وكان الرجل ونجله يشاركان في جنازة أربعة فلسطينيين قضوا مساء أمس برصاص مستوطنين هاجموا قرية قصرة قرب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية.

وقال حكمت أبو راس، الذي كان في المكان لحظة وقوع الحادثة اليوم: «أثناء مرور الجنازة قادمة من مستشفى سلفيت باتجاه قصرة، لم يكن بإمكانها أن تمر إلى قرية قصرة إلا من جانب الساوية لأن كل الطرق مغلقة».

وأضاف: «كانت الجنازة حيث نقلت الجثامين بمركبات إسعاف تسير بمرافقة عشرات الشبان، خاصة أن المستوطنين كانوا يتجمعون على مسافة قريبة».

وتابع: «مع اقتراب الموكب، بدأ المستوطنون بإطلاق النار الحي نحو المشيعين، واستشهد الأب وابنه على الفور، وأصيب آخرون».

ولم يعلّق الجيش الإسرائيلي بعد على حادثة اليوم.

وكان الجيش أفاد، أمس، بأن «جنوداً عاملين على مشارف بلدة قصرة، أبلغوا عن سماع إطلاق نار في المنطقة»، مضيفاً أنه يبحث في التقاريرعن سقوط قتلى فلسطينيين.

إلى ذلك، قُتلت سيدة فلسطينية في الـ37 من العمر مساء اليوم، وأصيب زوجها وابنها وهم داخل مركبتهم، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حاجز عسكري بالقرب من بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطنة رندة عبد الله عبد العزيز عجاج (37 عاماً) برصاص الاحتلال قرب بلدة سلواد وإصابة زوجها وابنها.

وبذلك، ترتفع إلى 32 قتيلاً على الأقل، حصيلة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي ومستوطنين في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، منذ شنّت حركة حماس عملية عسكرية ضد الدولة العبرية السبت، وفقاً لوزارة الصحة في رام الله.

وشنّت حركة حماس السبت هجوماً مباغتاً على إسرائيل التي ردت بقصف على غزة وفرض حصار مطبق على القطاع.

وقُتل من جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 1417 شخصاً، وجُرح نحو 6268، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

وقُتل 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء الهجوم، ووصل عدد الجرحى إلى 3297، وبلغ عدد الرهائن الذين أخذوا من إسرائيل نحو 150، بحسب الجيش.

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