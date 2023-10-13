Friday, 13 October 2023 10:39 GMT

وزيرة الإعلام الإسرائيلية غاليت ديستل تعلن استقالتها

10/13/2023 12:47:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزيرة الإعلام الإسرائيلية غاليت ديستل استقالتها من منصبها، حسبما أفادت شبكة «سكاي نيوز عربية» عبر حسابها الرسمي في «إكس».

وتتزامن استقالة ديستل مع عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها حركة «حماس» في غزة، والتي أطلق الجيش الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية» رداً عليها.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت ارتفاع إجمالي حصيلة القتلى منذ يوم السبت إلى 1537، وبينهم 500 طفل، و276 سيدة، فيما أصيب 6612 آخرون بجروح مختلفة، وبينهم 1644 طفلاً و1005 سيدة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف قطاع غزة بـ6 آلاف قنبلة تزن 4 آلاف طن، إضافة إلى استهداف أكثر من 3600 هدف، منذ إطلاقه عملية «السيوف الحديدية» يوم السبت الماضي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN13102023000110011019ID1107235583

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث