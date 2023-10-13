وزيرة الإعلام الإسرائيلية غاليت ديستل تعلن استقالتها

أعلنت وزيرة الإعلام الإسرائيلية غاليت ديستل استقالتها من منصبها، حسبما أفادت شبكة «سكاي نيوز عربية» عبر حسابها الرسمي في «إكس».

وتتزامن استقالة ديستل مع عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها حركة «حماس» في غزة، والتي أطلق الجيش الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية» رداً عليها.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت ارتفاع إجمالي حصيلة القتلى منذ يوم السبت إلى 1537، وبينهم 500 طفل، و276 سيدة، فيما أصيب 6612 آخرون بجروح مختلفة، وبينهم 1644 طفلاً و1005 سيدة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف قطاع غزة بـ6 آلاف قنبلة تزن 4 آلاف طن، إضافة إلى استهداف أكثر من 3600 هدف، منذ إطلاقه عملية «السيوف الحديدية» يوم السبت الماضي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز